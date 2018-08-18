Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:А где спальня? Если бы была однушка человеческих размеров: 50-55 кв.м - можно было бы сделать кухню-гостиную и полноценную спальню, а не диванчик. "Вот тебе, слонёнок, и первая выгода" (с)
Faceless написав:Я в Патриотике был, мне визуализации не нужны. Толчок в 1м от кровати нужен, возможно, при проблемах с пищеварением - тут, конечно, сочувствую
полноценная спальня - это с красной комнатой или без? Комнаты 10м достаточно для размещения кровати + комода/шкафа. Комнаты 17м достаточно для кухни-гостинной. Но к гостинной может быть вопрос, насколько вам нужны в квартире гости. Еще 13м остается на санузел+коридор. Т.е. в 40м все влазит. Но лан, может я еще недоэволюционировал до скрытых плинтусов. И туалет в соседнем дворе очень тренирует тонус сфинктера
))) Якщо дома ЖИТИ(виходити тільки прогулятись на годинку, чи в найближчий супермаркет сходити на півгодинки) і так постійно, то тут, напевно точно треба аеродром мати, щоб "не давили стіни"))) А якщо додому приходиш тільки, щоб провести вечірній час і переночувати, а ранком бігом на роботу (не помічаючи ні стін, ні прихованих, чи пластикових плінтусів) - то і кімнатка 9м2 нічим не буде відрізнятись від 15-20м2))
Damien написав: Ну а простому народу, который не вхож в кабинеты - можно просто краской разметить на асфальте велодорожки и полосы ОТ, пусть и за это скажет спасибо, краска тоже не бесплатная.
Да-да - наблюдал на Лаврской как отлично велодорожка идет себе идет, а потом в самом аварийноопасном месте возле Лавры сливается в едином экстазе с автодорожкой и автоперекрестком и уже еле видно краску от размеченного велосипедиста. Велоинфраструктура развивается семимильными шагами, да. Каким бы был Киев без самого лучшего мэра даже в лютом триллере не покажут.