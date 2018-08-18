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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9132913391349135

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:37

  kingkongovets написав:ночной тариф, говорили они
поиски крысы, жрущей электричество, в частном секторе на осокорках
https://www.facebook.com/groups/osokork ... 644230688/

і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:40

  flyman написав:
  kingkongovets написав:ночной тариф, говорили они
поиски крысы, жрущей электричество, в частном секторе на осокорках
https://www.facebook.com/groups/osokork ... 644230688/

і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?

Чому не наставити 100500 вітряків і на річках - гідроелектростанцій, і не послати нах рос-газ? :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:46

  Успіх написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:ночной тариф, говорили они
поиски крысы, жрущей электричество, в частном секторе на осокорках
https://www.facebook.com/groups/osokork ... 644230688/

і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?

Чому не наставити 100500 вітряків і на річках - гідроелектростанцій, і не послати нах рос-газ? :mrgreen:

тому що є РЛА та ІВК і ще рангом поменше кравасісь
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:49

  flyman написав:
  kingkongovets написав:ночной тариф, говорили они
поиски крысы, жрущей электричество, в частном секторе на осокорках
https://www.facebook.com/groups/osokork ... 644230688/

і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?


это говорит о последствиях отопления домов электричеством по ночному тарифу, когда таймеры массово включают котлы в пустующих домах после 23-00 вырубается подстанция
чудес не бывает
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:52

  vitaliian написав:Ромасик 10м только кровать и то ощущением кладовки, реально минимум жилого помещения 12м

ладно, уговорили, 12.
Главное, чтобы эхо в комнате не было)
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:53

  rjkz написав:
  vitaliian написав:rjkz делалось закругление перехода стены в потолок


Это одно из решений, относящееся к довольно старым домам, где делали штукатурку по дранке и немного это залезло в хрущевки.
Есть еще варианты?
Думаем.

Это было гениальное решение: обойный бордюр - полоска обоев шириной 5-10 см. И большим везением было купить его похожим на поклеенные обои.
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