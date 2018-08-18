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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:37
і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?
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flyman
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:40
flyman написав:
і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.А що з газом інша ситуація?
Чому не наставити 100500 вітряків і на річках - гідроелектростанцій, і не послати нах рос-газ?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:46
Успіх написав: flyman написав:
і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.А що з газом інша ситуація?
Чому не наставити 100500 вітряків і на річках - гідроелектростанцій, і не послати нах рос-газ?
тому що є РЛА та ІВК і ще рангом поменше кравасісь
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:49
flyman написав:
і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?
это говорит о последствиях отопления домов электричеством по ночному тарифу, когда таймеры массово включают котлы в пустующих домах после 23-00 вырубается подстанция
чудес не бывает
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:52
vitaliian написав:Ромасик
10м только кровать и то ощущением кладовки, реально минимум жилого помещения 12м
ладно, уговорили, 12.
Главное, чтобы эхо в комнате не было)
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:53
rjkz написав: vitaliian написав:rjkz
делалось закругление перехода стены в потолок
Это одно из решений, относящееся к довольно старым домам, где делали штукатурку по дранке и немного это залезло в хрущевки.
Есть еще варианты?
Думаем.
Это было гениальное решение: обойный бордюр - полоска обоев шириной 5-10 см. И большим везением было купить его похожим на поклеенные обои.
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