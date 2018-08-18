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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:37
і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?
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flyman
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:40
flyman написав:
і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.А що з газом інша ситуація?
Чому не наставити 100500 вітряків і на річках - гідроелектростанцій, і не послати нах рос-газ?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:46
Успіх написав: flyman написав:
і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.А що з газом інша ситуація?
Чому не наставити 100500 вітряків і на річках - гідроелектростанцій, і не послати нах рос-газ?
тому що є РЛА та ІВК і ще рангом поменше кравасісь
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:49
flyman написав:
і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?
это говорит о последствиях отопления домов электричеством по ночному тарифу, когда таймеры массово включают котлы в пустующих домах после 23-00 вырубается подстанция
чудес не бывает
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:52
vitaliian написав:Ромасик
10м только кровать и то ощущением кладовки, реально минимум жилого помещения 12м
ладно, уговорили, 12.
Главное, чтобы эхо в комнате не было)
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:53
rjkz написав: vitaliian написав:rjkz
делалось закругление перехода стены в потолок
Это одно из решений, относящееся к довольно старым домам, где делали штукатурку по дранке и немного это залезло в хрущевки.
Есть еще варианты?
Думаем.
Это было гениальное решение: обойный бордюр - полоска обоев шириной 5-10 см. И большим везением было купить его похожим на поклеенные обои.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:56
Vlad442 написав: rjkz написав:
Есть еще варианты?
Думаем.
Воспоминания из детства - наклеенная темного цвета лента под потолком, которая отвлекала на себя внимание и создавала видимую ровность. Если присмотреться, то плиты (в хрущевке поперек комнаты было около 5 стыков) все лежали криво, перепад сантиметр и более, но потолок был побелен. Белые перепады на фоне темной ленты не так бросались в глаза. Потом при ремонте в 90-ых потолок оштукатурили и он стал ровным. Что сделали со стыком стараюсь вспомнить и не могу.
Ещё один вариант вспомнил. Ещё более бюджетный чем бордюр из обоев: лента из магнитофонной бабины - её клеили по верхнему краю обоев. Она создавала завершенный вид. Но тогда обои надо было более-менее ровно обрезать и не доводить их до самого потолка.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:01
uaprofi написав: Успіх написав:
Те саме і про "вид з вікна"
я так чувствую, что скоро начнут писать что и окна не нужны.
ведь можно же лампочку включить...
виталиан приносил 12м офис без окон, сказал норм
зато спальня 10м, где спишь с закрытыми глазами, ему давит
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:37
Ромасик написав: vitaliian написав:Ромасик
10м только кровать и то ощущением кладовки, реально минимум жилого помещения 12м
ладно, уговорили, 12.
Главное, чтобы эхо в комнате не было)
Беруши или общаться в Вайбере
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:08
Vlad442 написав: rjkz написав:
Есть еще варианты?
Думаем.
Воспоминания из детства - наклеенная темного цвета лента под потолком, которая отвлекала на себя внимание и создавала видимую ровность. Если присмотреться, то плиты (в хрущевке поперек комнаты было около 5 стыков) все лежали криво, перепад сантиметр и более, но потолок был побелен. Белые перепады на фоне темной ленты не так бросались в глаза. Потом при ремонте в 90-ых потолок оштукатурили и он стал ровным. Что сделали со стыком стараюсь вспомнить и не могу.
Покраску или поклейку обоев не доводили до потолка на см 7-10.
То что выше красили/белили вместе с потолком.
На переходе с белого на белое огрехи стыка намного менее заметны.
Народ, что там слышно с отчуждением детского санатория на Гоголевской?
Новый человейник в том районе-ж не помешает?
И по машинам там еще ого-го пропускная способность инфраструктуры.
Или там строители все это затеяли чтобы парк/сквер забацать?
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