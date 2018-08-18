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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9133913491359136>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:37

  kingkongovets написав:ночной тариф, говорили они
поиски крысы, жрущей электричество, в частном секторе на осокорках
https://www.facebook.com/groups/osokork ... 644230688/

і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:40

  flyman написав:
  kingkongovets написав:ночной тариф, говорили они
поиски крысы, жрущей электричество, в частном секторе на осокорках
https://www.facebook.com/groups/osokork ... 644230688/

і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?

Чому не наставити 100500 вітряків і на річках - гідроелектростанцій, і не послати нах рос-газ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:46

  Успіх написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:ночной тариф, говорили они
поиски крысы, жрущей электричество, в частном секторе на осокорках
https://www.facebook.com/groups/osokork ... 644230688/

і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?

Чому не наставити 100500 вітряків і на річках - гідроелектростанцій, і не послати нах рос-газ? :mrgreen:

тому що є РЛА та ІВК і ще рангом поменше кравасісь
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:49

  flyman написав:
  kingkongovets написав:ночной тариф, говорили они
поиски крысы, жрущей электричество, в частном секторе на осокорках
https://www.facebook.com/groups/osokork ... 644230688/

і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?


это говорит о последствиях отопления домов электричеством по ночному тарифу, когда таймеры массово включают котлы в пустующих домах после 23-00 вырубается подстанция
чудес не бывает
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:52

  vitaliian написав:Ромасик 10м только кровать и то ощущением кладовки, реально минимум жилого помещения 12м

ладно, уговорили, 12.
Главное, чтобы эхо в комнате не было)
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:53

  rjkz написав:
  vitaliian написав:rjkz делалось закругление перехода стены в потолок


Это одно из решений, относящееся к довольно старым домам, где делали штукатурку по дранке и немного это залезло в хрущевки.
Есть еще варианты?
Думаем.

Это было гениальное решение: обойный бордюр - полоска обоев шириной 5-10 см. И большим везением было купить его похожим на поклеенные обои.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:56

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Есть еще варианты?
Думаем.

Воспоминания из детства - наклеенная темного цвета лента под потолком, которая отвлекала на себя внимание и создавала видимую ровность. Если присмотреться, то плиты (в хрущевке поперек комнаты было около 5 стыков) все лежали криво, перепад сантиметр и более, но потолок был побелен. Белые перепады на фоне темной ленты не так бросались в глаза. Потом при ремонте в 90-ых потолок оштукатурили и он стал ровным. Что сделали со стыком стараюсь вспомнить и не могу.

Ещё один вариант вспомнил. Ещё более бюджетный чем бордюр из обоев: лента из магнитофонной бабины - её клеили по верхнему краю обоев. Она создавала завершенный вид. Но тогда обои надо было более-менее ровно обрезать и не доводить их до самого потолка.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:01

  uaprofi написав:
  Успіх написав:Те саме і про "вид з вікна"


я так чувствую, что скоро начнут писать что и окна не нужны.
ведь можно же лампочку включить...

виталиан приносил 12м офис без окон, сказал норм :D
зато спальня 10м, где спишь с закрытыми глазами, ему давит
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:37

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Ромасик 10м только кровать и то ощущением кладовки, реально минимум жилого помещения 12м

ладно, уговорили, 12.
Главное, чтобы эхо в комнате не было)

Беруши или общаться в Вайбере
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:08

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Есть еще варианты?
Думаем.

Воспоминания из детства - наклеенная темного цвета лента под потолком, которая отвлекала на себя внимание и создавала видимую ровность. Если присмотреться, то плиты (в хрущевке поперек комнаты было около 5 стыков) все лежали криво, перепад сантиметр и более, но потолок был побелен. Белые перепады на фоне темной ленты не так бросались в глаза. Потом при ремонте в 90-ых потолок оштукатурили и он стал ровным. Что сделали со стыком стараюсь вспомнить и не могу.


Покраску или поклейку обоев не доводили до потолка на см 7-10.
То что выше красили/белили вместе с потолком.
На переходе с белого на белое огрехи стыка намного менее заметны.

Народ, что там слышно с отчуждением детского санатория на Гоголевской?
Новый человейник в том районе-ж не помешает?
И по машинам там еще ого-го пропускная способность инфраструктуры.
Или там строители все это затеяли чтобы парк/сквер забацать?
rjkz
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