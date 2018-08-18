Це просто чудово - опалення аеродромів електроенергією!
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:12
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:26
кому интерестно, в 15-20 метрах от жк вышиванка, проголосовали построить еще один дом на 26 этажей (приорская 18).
на форуме домика обсуждали этот момент в далеком 20016 и сошлись на том, что по нормам такого никогда не будет... у кого окна выходят на автозаводскую, соболезнования. кто ездит по автозаводской - забывайте про правую полосу!
по результатам своей работы виталик должен сидеть...
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