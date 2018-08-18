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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9133913491359136

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:12

  kingkongovets написав:это говорит о последствиях отопления домов электричеством по ночному тарифу, когда таймеры массово включают котлы в пустующих домах после 23-00 вырубается подстанция
чудес не бывает

Це просто чудово - опалення аеродромів електроенергією!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:26

кому интерестно, в 15-20 метрах от жк вышиванка, проголосовали построить еще один дом на 26 этажей (приорская 18).
на форуме домика обсуждали этот момент в далеком 20016 и сошлись на том, что по нормам такого никогда не будет... :evil: у кого окна выходят на автозаводскую, соболезнования. кто ездит по автозаводской - забывайте про правую полосу!

по результатам своей работы виталик должен сидеть...
Slon_Nosov
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  #<1 ... 9133913491359136
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