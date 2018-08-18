Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:это говорит о последствиях отопления домов электричеством по ночному тарифу, когда таймеры массово включают котлы в пустующих домах после 23-00 вырубается подстанция чудес не бывает
Це просто чудово - опалення аеродромів електроенергією!
кому интерестно, в 15-20 метрах от жк вышиванка, проголосовали построить еще один дом на 26 этажей (приорская 18). на форуме домика обсуждали этот момент в далеком 20016 и сошлись на том, что по нормам такого никогда не будет... у кого окна выходят на автозаводскую, соболезнования. кто ездит по автозаводской - забывайте про правую полосу!
по результатам своей работы виталик должен сидеть...
Успіх написав:))) Якщо дома ЖИТИ(виходити тільки прогулятись на годинку, чи в найближчий супермаркет сходити на півгодинки) і так постійно, то тут, напевно точно треба аеродром мати, щоб "не давили стіни"))) А якщо додому приходиш тільки, щоб провести вечірній час і переночувати, а ранком бігом на роботу (не помічаючи ні стін, ні прихованих, чи пластикових плінтусів) - то і кімнатка 9м2 нічим не буде відрізнятись від 15-20м2))
kingkongovets написав:это говорит о последствиях отопления домов электричеством по ночному тарифу, когда таймеры массово включают котлы в пустующих домах после 23-00 вырубается подстанция чудес не бывает
м.Золочів Львівської області яким боком має відношення до Києва?
Таким, что его название похоже на название коттеджного поселка Золоче.