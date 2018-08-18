flyman написав:м.Золочів Львівської області яким боком має відношення до Києва?
речь вообще про осокорки, закусывай
зы: у тебя ж на кардачах тоже отопление электро и две стены стеклянные?
бгг
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:14
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
речь вообще про осокорки, закусывай
зы: у тебя ж на кардачах тоже отопление электро и две стены стеклянные?
бгг
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:51
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