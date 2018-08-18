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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9133913491359136>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 133
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
14%
18
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Из серии «я у мамы бизнесмен»

Купить 3х комнатную квартиру в панельке 1987 года, на теремках.
Сделать ремонт по богатому, ой «побогатому»
И продать за сто семьдесят тысяч долларов (170000)
https://www.atlanta.ua/kiev/object/3komnatnye/226876
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:39

  kingkongovets написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:ночной тариф, говорили они
поиски крысы, жрущей электричество, в частном секторе на осокорках
https://www.facebook.com/groups/osokork ... 644230688/

і про що це каже?
про те що є монополіст, який клав на всіх.
А що з газом інша ситуація?


это говорит о последствиях отопления домов электричеством по ночному тарифу, когда таймеры массово включают котлы в пустующих домах после 23-00 вырубается подстанция
чудес не бывает

м.Золочів Львівської області яким боком має відношення до Києва?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:42

  Успіх написав:)))
Якщо дома ЖИТИ(виходити тільки прогулятись на годинку, чи в найближчий супермаркет сходити на півгодинки) і так постійно, то тут, напевно точно треба аеродром мати, щоб "не давили стіни")))
А якщо додому приходиш тільки, щоб провести вечірній час і переночувати, а ранком бігом на роботу (не помічаючи ні стін, ні прихованих, чи пластикових плінтусів) :) - то і кімнатка 9м2 нічим не буде відрізнятись від 15-20м2))

Те саме і про "вид з вікна" ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™😁

Ага, судя по всей застройке последних лет девелоперы уверены, что основная масса украинцев так и живёт. :D
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1
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:50

  flyman написав:
  kingkongovets написав:это говорит о последствиях отопления домов электричеством по ночному тарифу, когда таймеры массово включают котлы в пустующих домах после 23-00 вырубается подстанция
чудес не бывает

м.Золочів Львівської області яким боком має відношення до Києва?

Таким, что его название похоже на название коттеджного поселка Золоче.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:м.Золочів Львівської області яким боком має відношення до Києва?

речь вообще про осокорки, закусывай

зы: у тебя ж на кардачах тоже отопление электро и две стены стеклянные?
бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:45

  Slon_Nosov написав:кому интерестно, в 15-20 метрах от жк вышиванка, проголосовали построить еще один дом на 26 этажей (приорская 18).
на форуме домика обсуждали этот момент в далеком 20016 и сошлись на том, что по нормам такого никогда не будет... :evil: у кого окна выходят на автозаводскую, соболезнования. кто ездит по автозаводской - забывайте про правую полосу!

по результатам своей работы виталик должен сидеть...

зато на продолжение аренды земли под Патриотикой на озерах голосов не нашлось.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:47

  kingkongovets написав:Зображення

ккц на мене підписався? :)
чи ще гірше - на Осокорки зібрався? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:полноценная спальня - это с красной комнатой или без? Комнаты 10м достаточно для размещения кровати + комода/шкафа.

Нормальная комната - это 15-18 метров, чтобы и кровать там была нормальной ширины, и пройти было где, и стол поставить (так как это однушка, вариант отдельного кабинета отпадает)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:02

  Faceless написав:
  Ромасик написав:полноценная спальня - это с красной комнатой или без? Комнаты 10м достаточно для размещения кровати + комода/шкафа.

Нормальная комната - это 15-18 метров, чтобы и кровать там была нормальной ширины, и пройти было где, и стол поставить (так как это однушка, вариант отдельного кабинета отпадает)

нет, по феньшую - никаких столов, рабочих мест, ТВ в спальне
Ромасик
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