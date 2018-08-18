Тут соглашусь, что ванбедрум с небольшой спальней метров 12 это самый оптимальный вариант.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:09
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:13
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Имхо, нормальный метраж для 2к - это от 60-70м2.
Если говорить про классический ван бедрум - то это двушка по нашему, если уж спальня будет отдельно то, так и быть, и 12м может быть. С этой точки зрения из чешки-двушки можно сделать ван бедрум, основным минусом останутся низкие потолки, крохотная кухня и тесный с/у.
Однушки разные предлагаются, и по 70 бывают. При метраже 50-55м будет и достаточно просторная спальня, и большая кухня-гостиная, и просторный с/у, где не упираешься на толчке в двери коленями, гардеробная, балкон, нормальная прихожая.
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