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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9133913491359136

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 133
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
14%
18
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:09

  Ромасик написав:нет, по феньшую - никаких столов, рабочих мест, ТВ в спальне

Тут соглашусь, что ванбедрум с небольшой спальней метров 12 это самый оптимальный вариант.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:13

  Ромасик написав:нет, по феньшую - никаких столов, рабочих мест, ТВ в спальне

а от 55м предлагаются двушки - т.о. кабинет можно организовать отдельной комнатой С ОКНОМ

честно говоря, в чешке двушка - это 42м :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Ромасик написав:нет, по феньшую - никаких столов, рабочих мест, ТВ в спальне

а от 55м предлагаются двушки - т.о. кабинет можно организовать отдельной комнатой С ОКНОМ

честно говоря, в чешке двушка - это 42м :mrgreen:


Имхо, нормальный метраж для 2к - это от 60-70м2.
Если говорить про классический ван бедрум - то это двушка по нашему, если уж спальня будет отдельно то, так и быть, и 12м может быть. С этой точки зрения из чешки-двушки можно сделать ван бедрум, основным минусом останутся низкие потолки, крохотная кухня и тесный с/у.

Однушки разные предлагаются, и по 70 бывают. При метраже 50-55м будет и достаточно просторная спальня, и большая кухня-гостиная, и просторный с/у, где не упираешься на толчке в двери коленями, гардеробная, балкон, нормальная прихожая.
Faceless
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