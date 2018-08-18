Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ромасик написав:нет, по феньшую - никаких столов, рабочих мест, ТВ в спальне
а от 55м предлагаются двушки - т.о. кабинет можно организовать отдельной комнатой С ОКНОМ
честно говоря, в чешке двушка - это 42м
Имхо, нормальный метраж для 2к - это от 60-70м2. Если говорить про классический ван бедрум - то это двушка по нашему, если уж спальня будет отдельно то, так и быть, и 12м может быть. С этой точки зрения из чешки-двушки можно сделать ван бедрум, основным минусом останутся низкие потолки, крохотная кухня и тесный с/у.
Однушки разные предлагаются, и по 70 бывают. При метраже 50-55м будет и достаточно просторная спальня, и большая кухня-гостиная, и просторный с/у, где не упираешься на толчке в двери коленями, гардеробная, балкон, нормальная прихожая.
Ромасик написав:нет, по феньшую - никаких столов, рабочих мест, ТВ в спальне
а от 55м предлагаются двушки - т.о. кабинет можно организовать отдельной комнатой С ОКНОМ
честно говоря, в чешке двушка - это 42м
Имхо, нормальный метраж для 2к - это от 60-70м2. Если говорить про классический ван бедрум - то это двушка по нашему, если уж спальня будет отдельно то, так и быть, и 12м может быть. С этой точки зрения из чешки-двушки можно сделать ван бедрум, основным минусом останутся низкие потолки, крохотная кухня и тесный с/у.
Однушки разные предлагаются, и по 70 бывают. При метраже 50-55м будет и достаточно просторная спальня, и большая кухня-гостиная, и просторный с/у, где не упираешься на толчке в двери коленями, гардеробная, балкон, нормальная прихожая.
Если правильно продуманная ванбедрум может вместиться от 45 квадратов, то двушка 60-65 кв метров выглядит очень сомнительно. В старых домах двушки такого метража, а современные требования все таки чуть выше. Тем более зная наших проектировщиков правильных форм планировки можно искать очень долго. Зато треугольных комнат, 17 метровых коридоров, 10 метровых ванн хоть отбавляй
hume, в чешках 60м - это трешка Faceless, а 42 - да согласен, хорошо перепланируется в 1к. При чем имеем 3 окна, а не 2. Хотя хз кому какие цели. Длинный коридор получается к горшку. А если полу-холостяку-удаленщегу нужен отдельный кабинет вместо кухни-гостинной 17м, то норм и 2к. на верхней фотке слишком большая чешка. У меня поменьше.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 23 гру, 2021 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:а от 55м предлагаются двушки - т.о. кабинет можно организовать отдельной комнатой С ОКНОМ
честно говоря, в чешке двушка - это 42м
Имхо, нормальный метраж для 2к - это от 60-70м2. Если говорить про классический ван бедрум - то это двушка по нашему, если уж спальня будет отдельно то, так и быть, и 12м может быть. С этой точки зрения из чешки-двушки можно сделать ван бедрум, основным минусом останутся низкие потолки, крохотная кухня и тесный с/у.
Однушки разные предлагаются, и по 70 бывают. При метраже 50-55м будет и достаточно просторная спальня, и большая кухня-гостиная, и просторный с/у, где не упираешься на толчке в двери коленями, гардеробная, балкон, нормальная прихожая.
Если правильно продуманная ванбедрум может вместиться от 45 квадратов, то двушка 60-65 кв метров выглядит очень сомнительно. В старых домах двушки такого метража, а современные требования все таки чуть выше. Тем более зная наших проектировщиков правильных форм планировки можно искать очень долго. Зато треугольных комнат, 17 метровых коридоров, 10 метровых ванн хоть отбавляй
В старых домах трешки такого метража Ну, в 65м может быть комнаты по 17м, кухня метров 15 - не так и плохо, вроде, вполне по требованиям. Но, если нужно ещё и гардеробную и 2с/у - тут согласен, маловато.