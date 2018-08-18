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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9133913491359136

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 133
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
14%
18
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:09

  Ромасик написав:нет, по феньшую - никаких столов, рабочих мест, ТВ в спальне

Тут соглашусь, что ванбедрум с небольшой спальней метров 12 это самый оптимальный вариант.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:13

  Ромасик написав:нет, по феньшую - никаких столов, рабочих мест, ТВ в спальне

а от 55м предлагаются двушки - т.о. кабинет можно организовать отдельной комнатой С ОКНОМ

честно говоря, в чешке двушка - это 42м :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Ромасик написав:нет, по феньшую - никаких столов, рабочих мест, ТВ в спальне

а от 55м предлагаются двушки - т.о. кабинет можно организовать отдельной комнатой С ОКНОМ

честно говоря, в чешке двушка - это 42м :mrgreen:


Имхо, нормальный метраж для 2к - это от 60-70м2.
Если говорить про классический ван бедрум - то это двушка по нашему, если уж спальня будет отдельно то, так и быть, и 12м может быть. С этой точки зрения из чешки-двушки можно сделать ван бедрум, основным минусом останутся низкие потолки, крохотная кухня и тесный с/у.

Однушки разные предлагаются, и по 70 бывают. При метраже 50-55м будет и достаточно просторная спальня, и большая кухня-гостиная, и просторный с/у, где не упираешься на толчке в двери коленями, гардеробная, балкон, нормальная прихожая.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:57

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  Ромасик написав:нет, по феньшую - никаких столов, рабочих мест, ТВ в спальне

а от 55м предлагаются двушки - т.о. кабинет можно организовать отдельной комнатой С ОКНОМ

честно говоря, в чешке двушка - это 42м :mrgreen:


Имхо, нормальный метраж для 2к - это от 60-70м2.
Если говорить про классический ван бедрум - то это двушка по нашему, если уж спальня будет отдельно то, так и быть, и 12м может быть. С этой точки зрения из чешки-двушки можно сделать ван бедрум, основным минусом останутся низкие потолки, крохотная кухня и тесный с/у.

Однушки разные предлагаются, и по 70 бывают. При метраже 50-55м будет и достаточно просторная спальня, и большая кухня-гостиная, и просторный с/у, где не упираешься на толчке в двери коленями, гардеробная, балкон, нормальная прихожая.

Если правильно продуманная ванбедрум может вместиться от 45 квадратов, то двушка 60-65 кв метров выглядит очень сомнительно. В старых домах двушки такого метража, а современные требования все таки чуть выше. Тем более зная наших проектировщиков правильных форм планировки можно искать очень долго. Зато треугольных комнат, 17 метровых коридоров, 10 метровых ванн хоть отбавляй
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:26

hume, в чешках 60м - это трешка :)
Faceless, а 42 - да согласен, хорошо перепланируется в 1к. При чем имеем 3 окна, а не 2. Хотя хз кому какие цели. Длинный коридор получается к горшку.
А если полу-холостяку-удаленщегу нужен отдельный кабинет вместо кухни-гостинной 17м, то норм и 2к.
Зображення
на верхней фотке слишком большая чешка. У меня поменьше.
Зображення
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 23 гру, 2021 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:а от 55м предлагаются двушки - т.о. кабинет можно организовать отдельной комнатой С ОКНОМ

честно говоря, в чешке двушка - это 42м :mrgreen:


Имхо, нормальный метраж для 2к - это от 60-70м2.
Если говорить про классический ван бедрум - то это двушка по нашему, если уж спальня будет отдельно то, так и быть, и 12м может быть. С этой точки зрения из чешки-двушки можно сделать ван бедрум, основным минусом останутся низкие потолки, крохотная кухня и тесный с/у.

Однушки разные предлагаются, и по 70 бывают. При метраже 50-55м будет и достаточно просторная спальня, и большая кухня-гостиная, и просторный с/у, где не упираешься на толчке в двери коленями, гардеробная, балкон, нормальная прихожая.

Если правильно продуманная ванбедрум может вместиться от 45 квадратов, то двушка 60-65 кв метров выглядит очень сомнительно. В старых домах двушки такого метража, а современные требования все таки чуть выше. Тем более зная наших проектировщиков правильных форм планировки можно искать очень долго. Зато треугольных комнат, 17 метровых коридоров, 10 метровых ванн хоть отбавляй


В старых домах трешки такого метража :)
Ну, в 65м может быть комнаты по 17м, кухня метров 15 - не так и плохо, вроде, вполне по требованиям. Но, если нужно ещё и гардеробную и 2с/у - тут согласен, маловато.
Faceless
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