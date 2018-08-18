Тут соглашусь, что ванбедрум с небольшой спальней метров 12 это самый оптимальный вариант.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:09
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:13
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Имхо, нормальный метраж для 2к - это от 60-70м2.
Если говорить про классический ван бедрум - то это двушка по нашему, если уж спальня будет отдельно то, так и быть, и 12м может быть. С этой точки зрения из чешки-двушки можно сделать ван бедрум, основным минусом останутся низкие потолки, крохотная кухня и тесный с/у.
Однушки разные предлагаются, и по 70 бывают. При метраже 50-55м будет и достаточно просторная спальня, и большая кухня-гостиная, и просторный с/у, где не упираешься на толчке в двери коленями, гардеробная, балкон, нормальная прихожая.
Додано: Чет 23 гру, 2021 18:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 23 гру, 2021 18:57
Если правильно продуманная ванбедрум может вместиться от 45 квадратов, то двушка 60-65 кв метров выглядит очень сомнительно. В старых домах двушки такого метража, а современные требования все таки чуть выше. Тем более зная наших проектировщиков правильных форм планировки можно искать очень долго. Зато треугольных комнат, 17 метровых коридоров, 10 метровых ванн хоть отбавляй
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:26
hume, в чешках 60м - это трешка
Faceless, а 42 - да согласен, хорошо перепланируется в 1к. При чем имеем 3 окна, а не 2. Хотя хз кому какие цели. Длинный коридор получается к горшку.
А если полу-холостяку-удаленщегу нужен отдельный кабинет вместо кухни-гостинной 17м, то норм и 2к.
на верхней фотке слишком большая чешка. У меня поменьше.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 23 гру, 2021 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В старых домах трешки такого метража
Ну, в 65м может быть комнаты по 17м, кухня метров 15 - не так и плохо, вроде, вполне по требованиям. Но, если нужно ещё и гардеробную и 2с/у - тут согласен, маловато.
Додано: Чет 23 гру, 2021 21:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ua/news/-/50509 ... -na-zhytlo
"ЖК ОРАНЖ СИТИ/ Киев: люди, а КАК ЗДЕСЬ ЖИТЬ ???"....
А есть кто еще,кто считает,
что вопрос автора ролика,
как здесь жить?,
применим к 90% жилищного фонда Киева и не только (сразу скажу-что-то типа хотя бы Галактики к этому не отношу,там таки жить можно).
Касательно этого Оранжа,
не брал бы лично его и за стартовую цену в 13 тыс.дол. за однушку,
даже учитывая нынешние цены на это произведение искусства,
так как втюхивать потом это кому-то на перепродаже - это просто не мое.
Не хочу,чтобы кто-то мучился и деградировал потом,да еще и семьей - с моей подачи.
И да - как в такое можно хоть 1 тыс.дол в ремонт вкладывать?
Нет ну КРН оскотинился,озверел,и облохотронился таки.
Этот Оранж это просто как изюминка на торте из дерьма.
КРН-это д е г р а д а ц и я,если одним словом.
И да,какой фантастический город изуродовали ,волчары.
Додано: Чет 23 гру, 2021 22:08
Прохожий
Всегда интересно почитать чела с комплексами, как тебя.
Троллинг - признак явных проблем с комплексами.
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