Додано: Чет 23 гру, 2021 21:34

"ЖК ОРАНЖ СИТИ/ Киев: люди, а КАК ЗДЕСЬ ЖИТЬ ???"....А есть кто еще,кто считает,что вопрос автора ролика,как здесь жить?,применим к 90% жилищного фонда Киева и не только (сразу скажу-что-то типа хотя бы Галактики к этому не отношу,там таки жить можно).Касательно этого Оранжа,не брал бы лично его и за стартовую цену в 13 тыс.дол. за однушку,даже учитывая нынешние цены на это произведение искусства,так как втюхивать потом это кому-то на перепродаже - это просто не мое.Не хочу,чтобы кто-то мучился и деградировал потом,да еще и семьей - с моей подачи.И да - как в такое можно хоть 1 тыс.дол в ремонт вкладывать?Нет ну КРН оскотинился,озверел,и облохотронился таки.Этот Оранж это просто как изюминка на торте из дерьма.КРН-это д е г р а д а ц и я,если одним словом.И да,какой фантастический город изуродовали ,волчары.