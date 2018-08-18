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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9134913591369137

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 133
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
14%
18
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/50509 ... -na-zhytlo

https://www.youtube.com/watch?v=CuRSLuAZVtk&t=3s

Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800,
сейчас 1800.
Рай в промзоне посреди мега-трассы.

Музыка для ушей на многие годы.
Зачем?
Если можно :
1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ.
2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля.
3.Жить по человечески.
4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи.
5.Съекономить на проходе,проезде и т.п.
6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:)
7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:35

  Автор77 написав:Прохожий

Всегда интересно почитать чела с комплексами, как тебя.
Троллинг - признак явных проблем с комплексами.

ты вроде из Львова?
КРЖН видел только по ютубу?
так ты это, выдыхай бобер)

лучше напиши нам про новые архитектурные достижения строительства в Львове, хоть это и оффтоп на ветке
а так выдыхай, пробуй справиться со своими проблемами и комплексами, после этого попробуй написать информацию по ТЕМЕ ВЕТКИ, хотя лично Я сомневаюсь что получится...
но главное завязывай с оковытой, это путь в никуда...

а лучше с однобаксовым пообщайтесь в ЛС, можете и в оффлайне встретиться перетереть свои местечковые новости)))
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:40

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/505094/neruhomist-u-stolytsi-shho-vidbuvayetsya-z-tsinamy-na-zhytlo

https://www.youtube.com/watch?v=CuRSLuAZVtk&t=3s

Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800,
сейчас 1800.
Рай в промзоне посреди мега-трассы.

Музыка для ушей на многие годы.
Зачем?
Если можно :
1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ.
2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля.
3.Жить по человечески.
4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи.
5.Съекономить на проходе,проезде и т.п.
6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:)
7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.

ты видел Свитло парк только в ютубе?
пишешь из убитой чешки Львова?
какая информация по ТЕМЕ ВЕТКИ в твоей простыне?

МОДЕРАТОРЫ, забаньте флудераста!!!
Прохожий
 
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  #<1 ... 9134913591369137
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