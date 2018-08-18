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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9134913591369137

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 133
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
14%
18
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/50509 ... -na-zhytlo

https://www.youtube.com/watch?v=CuRSLuAZVtk&t=3s

Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800,
сейчас 1800.
Рай в промзоне посреди мега-трассы.

Музыка для ушей на многие годы.
Зачем?
Если можно :
1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ.
2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля.
3.Жить по человечески.
4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи.
5.Съекономить на проходе,проезде и т.п.
6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:)
7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:35

  Автор77 написав:Прохожий

Всегда интересно почитать чела с комплексами, как тебя.
Троллинг - признак явных проблем с комплексами.

ты вроде из Львова?
КРЖН видел только по ютубу?
так ты это, выдыхай бобер)

лучше напиши нам про новые архитектурные достижения строительства в Львове, хоть это и оффтоп на ветке
а так выдыхай, пробуй справиться со своими проблемами и комплексами, после этого попробуй написать информацию по ТЕМЕ ВЕТКИ, хотя лично Я сомневаюсь что получится...
но главное завязывай с оковытой, это путь в никуда...

а лучше с однобаксовым пообщайтесь в ЛС, можете и в оффлайне встретиться перетереть свои местечковые новости)))
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:40

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/505094/neruhomist-u-stolytsi-shho-vidbuvayetsya-z-tsinamy-na-zhytlo

https://www.youtube.com/watch?v=CuRSLuAZVtk&t=3s

Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800,
сейчас 1800.
Рай в промзоне посреди мега-трассы.

Музыка для ушей на многие годы.
Зачем?
Если можно :
1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ.
2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля.
3.Жить по человечески.
4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи.
5.Съекономить на проходе,проезде и т.п.
6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:)
7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.

ты видел Свитло парк только в ютубе?
пишешь из убитой чешки Львова?
какая информация по ТЕМЕ ВЕТКИ в твоей простыне?

МОДЕРАТОРЫ, забаньте флудераста!!!
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:48

Прохожий
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ты гадишь на столе,на котором жрешь.
Для тебя нормально загаживать форум,
который кому то на работе придется подтирать за тобой.
Лучше гадь на своем обеденном столе,
как ты ежедневно делаешь.
По факту ты не уважаешь труд работников площадки,
к которой ты не имеешь никакого отношения.
Иди,подлечи свои комплексы , может полегчает.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 23 гру, 2021 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:09

  Прохожий написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/505094/neruhomist-u-stolytsi-shho-vidbuvayetsya-z-tsinamy-na-zhytlo

https://www.youtube.com/watch?v=CuRSLuAZVtk&t=3s

Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800,
сейчас 1800.
Рай в промзоне посреди мега-трассы.

Музыка для ушей на многие годы.
Зачем?
Если можно :
1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ.
2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля.
3.Жить по человечески.
4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи.
5.Съекономить на проходе,проезде и т.п.
6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:)
7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.

ты видел Свитло парк только в ютубе?
пишешь из убитой чешки Львова?
какая информация по ТЕМЕ ВЕТКИ в твоей простыне?

МОДЕРАТОРЫ, забаньте флудераста!!!

Світлопарк в Кийовє єслі чьо.
пєйсать можна ККЦ про лутшєгомєра, і Пропєрам про параплан і аірмаксу про плінтусскритогомантажа.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Автор77 написав:Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ.

А коммуникации: э/э, водопровод, канал-я. А счетчики на тепло, рабочий лифт (грузовой).
Эт все будет убито и даже без намека на капремонт :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:36

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/505094/neruhomist-u-stolytsi-shho-vidbuvayetsya-z-tsinamy-na-zhytlo

https://www.youtube.com/watch?v=CuRSLuAZVtk&t=3s

Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800,
сейчас 1800.
Рай в промзоне посреди мега-трассы.

Музыка для ушей на многие годы.
Зачем?
Если можно :
1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ.
2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля.
3.Жить по человечески.
4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи.
5.Съекономить на проходе,проезде и т.п.
6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:)
7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.


"Кличко и страдать"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:37

airmax78

ты смотрел видео? что можешь сказать?

Таракану покажешь?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:52

  Amethyst написав:
  Автор77 написав:Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ.

А коммуникации: э/э, водопровод, канал-я. А счетчики на тепло, рабочий лифт (грузовой).
Эт все будет убито и даже без намека на капремонт :(


https://news.finance.ua/ua/news/-/50509 ... -na-zhytlo

Хотите лайфхак на халяву ?
Дарю бесплатно.

Есть сайт КГА,где все дома Киева в оценке тех состояния.
Там где моя чешка рядом стоит такой же дом того же года выпуска.
Но у аналогичного дома оценка - состояния эл.сетей,канализации,крыши ,подъездов и всего остального по 5-бальной системе 2, а у нашего дома-4,как у новостроек многих,причем по всем критериям.

Наш был изначально ЖСК, их обычно строили несравнимо тщательнее.
Ну и контингент изначально был - интеллигениция,а потом,те кто выкупал у них.
Соответственно все очень чинно, подъезд вылизан,лифт после кап ремонта, инцидентов по дому нет, все чистенько,чинно,аккуратно.
В оренде многие годы,и простоя практически не было, всегда как то уходила со 2-го,или 3-го просмотра максимум,хотя со временем ажиотаж по аренде в Киеве очень сильно потух.

А остальное -флаг в руки, мы когда покупали почти 20 лет назад,то распрашивали соседей у подъезда,это панелька,но безумно жаркая зимой даже в сильные морозы,почему-то так,счета от еврореконструкции всегда были таки ниже,что то слышал,что они там углем частично закидывают,вот сейчас свежий счет получили за ноябрь,правда там не полный месяц- меньше 1 тыс.грн. за 53 кв.
Разница в оренде с новостроями рядом - где-то 3 тыс.грн.,но цена то дешевле в 2 раза наверное, может сейчас уже меньше разница,так как вторичка сильно подтянулась.

Квартир на площадке-пять штук,хата востребована как на продаже так и по оренде.
Запас прочности,я не технарь,но дом очень крепеньким смотрится,а рядом такой же-дохлый.
Дом дому рознь,даже одного года выпуска.

Когда ночевал там-реально в полете был-никакого ПОХовского порно, правый берег как на ладони,с другой стороны - просто океан деревьев,никакого намека на проезжую часть,все рядом школы,детсады, маркеты.
В Киеве также можно жить по сказочному.
И даже в панельке 50-летней давности,если ее нафаршировать стильно.
Главное до метро можно доплюнуть.
7 минут,и на Крещатике.Арендаторы балдеют.
А мне приятно,так как им приятно:)
Автор77
 
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