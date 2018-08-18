Додано: Чет 23 гру, 2021 23:52

Amethyst написав: Автор77 написав: Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ. Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ.

А коммуникации: э/э, водопровод, канал-я. А счетчики на тепло, рабочий лифт (грузовой).

Эт все будет убито и даже без намека на капремонт А коммуникации: э/э, водопровод, канал-я. А счетчики на тепло, рабочий лифт (грузовой).Эт все будет убито и даже без намека на капремонт

Хотите лайфхак на халяву ?Дарю бесплатно.Есть сайт КГА,где все дома Киева в оценке тех состояния.Там где моя чешка рядом стоит такой же дом того же года выпуска.Но у аналогичного дома оценка - состояния эл.сетей,канализации,крыши ,подъездов и всего остального по 5-бальной системе 2, а у нашего дома-4,как у новостроек многих,причем по всем критериям.Наш был изначально ЖСК, их обычно строили несравнимо тщательнее.Ну и контингент изначально был - интеллигениция,а потом,те кто выкупал у них.Соответственно все очень чинно, подъезд вылизан,лифт после кап ремонта, инцидентов по дому нет, все чистенько,чинно,аккуратно.В оренде многие годы,и простоя практически не было, всегда как то уходила со 2-го,или 3-го просмотра максимум,хотя со временем ажиотаж по аренде в Киеве очень сильно потух.А остальное -флаг в руки, мы когда покупали почти 20 лет назад,то распрашивали соседей у подъезда,это панелька,но безумно жаркая зимой даже в сильные морозы,почему-то так,счета от еврореконструкции всегда были таки ниже,что то слышал,что они там углем частично закидывают,вот сейчас свежий счет получили за ноябрь,правда там не полный месяц- меньше 1 тыс.грн. за 53 кв.Разница в оренде с новостроями рядом - где-то 3 тыс.грн.,но цена то дешевле в 2 раза наверное, может сейчас уже меньше разница,так как вторичка сильно подтянулась.Квартир на площадке-пять штук,хата востребована как на продаже так и по оренде.Запас прочности,я не технарь,но дом очень крепеньким смотрится,а рядом такой же-дохлый.Дом дому рознь,даже одного года выпуска.Когда ночевал там-реально в полете был-никакого ПОХовского порно, правый берег как на ладони,с другой стороны - просто океан деревьев,никакого намека на проезжую часть,все рядом школы,детсады, маркеты.В Киеве также можно жить по сказочному.И даже в панельке 50-летней давности,если ее нафаршировать стильно.Главное до метро можно доплюнуть.7 минут,и на Крещатике.Арендаторы балдеют.А мне приятно,так как им приятно:)