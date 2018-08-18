Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800, сейчас 1800. Рай в промзоне посреди мега-трассы.
Музыка для ушей на многие годы. Зачем? Если можно : 1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ. 2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля. 3.Жить по человечески. 4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи. 5.Съекономить на проходе,проезде и т.п. 6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:) 7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.
Всегда интересно почитать чела с комплексами, как тебя. Троллинг - признак явных проблем с комплексами.
ты вроде из Львова? КРЖН видел только по ютубу? так ты это, выдыхай бобер)
лучше напиши нам про новые архитектурные достижения строительства в Львове, хоть это и оффтоп на ветке а так выдыхай, пробуй справиться со своими проблемами и комплексами, после этого попробуй написать информацию по ТЕМЕ ВЕТКИ, хотя лично Я сомневаюсь что получится... но главное завязывай с оковытой, это путь в никуда...
а лучше с однобаксовым пообщайтесь в ЛС, можете и в оффлайне встретиться перетереть свои местечковые новости)))
Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800, сейчас 1800. Рай в промзоне посреди мега-трассы.
Музыка для ушей на многие годы. Зачем? Если можно : 1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ. 2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля. 3.Жить по человечески. 4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи. 5.Съекономить на проходе,проезде и т.п. 6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:) 7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.
ты видел Свитло парк только в ютубе? пишешь из убитой чешки Львова? какая информация по ТЕМЕ ВЕТКИ в твоей простыне?
https://news.finance.ua/ua/news/-/50509 ... -na-zhytlo Что имеем уже сейчас: -снижение количества потенциальных покупателей на рынке едва ли не наполовину. -скидки ,и даже по КАНу до 20% от застройщиков -риски понижения курса гривны,что автоматом поставит ситуацию на КРН на грань коллапса. -маса дерьмо-новостроек ,которые затоварили рынок аренды,что может привести к понижению цен и на этом рынке -что понизит инвестиционную привлекательность рынка до плинтуса,учтывая,что половина покупок именно инвестиционные,есть подозрение,что от летнего количества покупателей к весне останется - лишь треть -одним словом ,оздоровительное воздействие на ситуацию в целом очевидно могло бы оказать установка справедливого курса на валютном рынке ,и откат цен на РН,ведь чем больше надувается пузырь,тем более оглушительны последствия его финиша.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 24 гру, 2021 01:22, всього редагувалось 3 разів.
Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800, сейчас 1800. Рай в промзоне посреди мега-трассы.
Музыка для ушей на многие годы. Зачем? Если можно : 1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ. 2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля. 3.Жить по человечески. 4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи. 5.Съекономить на проходе,проезде и т.п. 6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:) 7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.
ты видел Свитло парк только в ютубе? пишешь из убитой чешки Львова? какая информация по ТЕМЕ ВЕТКИ в твоей простыне?
МОДЕРАТОРЫ, забаньте флудераста!!!
Світлопарк в Кийовє єслі чьо. пєйсать можна ККЦ про лутшєгомєра, і Пропєрам про параплан і аірмаксу про плінтусскритогомантажа.
Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800, сейчас 1800. Рай в промзоне посреди мега-трассы.
Музыка для ушей на многие годы. Зачем? Если можно : 1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ. 2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля. 3.Жить по человечески. 4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи. 5.Съекономить на проходе,проезде и т.п. 6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:) 7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.
Есть сайт КГА,где все дома Киева в оценке тех состояния. Там где моя чешка рядом стоит такой же дом того же года выпуска. Но у аналогичного дома оценка - состояния эл.сетей,канализации,крыши ,подъездов и всего остального по 5-бальной системе 2, а у нашего дома-4,как у новостроек многих,причем по всем критериям.
Наш был изначально ЖСК, их обычно строили несравнимо тщательнее. Ну и контингент изначально был - интеллигениция,а потом,те кто выкупал у них. Соответственно все очень чинно, подъезд вылизан,лифт после кап ремонта, инцидентов по дому нет, все чистенько,чинно,аккуратно. В оренде многие годы,и простоя практически не было, всегда как то уходила со 2-го,или 3-го просмотра максимум,хотя со временем ажиотаж по аренде в Киеве очень сильно потух.
А остальное -флаг в руки, мы когда покупали почти 20 лет назад,то распрашивали соседей у подъезда,это панелька,но безумно жаркая зимой даже в сильные морозы,почему-то так,счета от еврореконструкции всегда были таки ниже,что то слышал,что они там углем частично закидывают,вот сейчас свежий счет получили за ноябрь,правда там не полный месяц- меньше 1 тыс.грн. за 53 кв. Разница в оренде с новостроями рядом - где-то 3 тыс.грн.,но цена то дешевле в 2 раза наверное, может сейчас уже меньше разница,так как вторичка сильно подтянулась.
Квартир на площадке-пять штук,хата востребована как на продаже так и по оренде. Запас прочности,я не технарь,но дом очень крепеньким смотрится,а рядом такой же-дохлый. Дом дому рознь,даже одного года выпуска.
Когда ночевал там-реально в полете был-никакого ПОХовского порно, правый берег как на ладони,с другой стороны - просто океан деревьев,никакого намека на проезжую часть,все рядом школы,детсады, маркеты. В Киеве также можно жить по сказочному. И даже в панельке 50-летней давности,если ее нафаршировать стильно. Главное до метро можно доплюнуть. 7 минут,и на Крещатике.Арендаторы балдеют. А мне приятно,так как им приятно:)
Автор77 написав:Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800, сейчас 1800. Рай в промзоне посреди мега-трассы. Музыка для ушей на многие годы. Зачем? Если можно : 5.Съекономить на проходе,проезде и т.п.
Думаю это основное, учитывая, что Столичка там постоянно стоит из-за пробки на мост. А такси как туда вызвать?