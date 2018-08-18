Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Автор77 написав:Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800, сейчас 1800. Рай в промзоне посреди мега-трассы.
Музыка для ушей на многие годы. Зачем? Если можно : 1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ. 2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля. 3.Жить по человечески. 4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи. 5.Съекономить на проходе,проезде и т.п. 6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:) 7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.
Шановный! Это вы до самого интересного не дошли. А именно дети садик школа. По чем "садик" "школа" в полуподвальном помещении (куй с ним главное чтоб по модному) в Светло парке? Первый не даст соврать - по 1000 у.е. в месяц. Кстати у Первого в ОП чай-кофе риоба из метро... дерьмовый.
Свитло парк -стартовый ценник вроде был 800, сейчас 1800. Рай в промзоне посреди мега-трассы.
Музыка для ушей на многие годы. Зачем? Если можно : 1.Найти убитую чешку возле метро в зеленой зоне,но с чистым подъездом с хорошим ОСББ. 2.Сделать из нее уютное гнездышко с нуля. 3.Жить по человечески. 4.Сохранить собственное здоровье и позитивное проживание для членов семьи. 5.Съекономить на проходе,проезде и т.п. 6.На разницу в цене(метраж будет меньший) - нафаршировать премиум техникой для души(но без фанатизма типа Миле и т.п.),удобной эстонской мебелью,классной сантехникой, раздвижной системой на лоджии,а на остаток накупить классного чаяя-кофе на десятилетия вперед:) 7.Поехать в Свитло парк и посмотреть на проходящик к подъезду "счастливых новоселов",на тех,кто модную,но оглушающую территорию предпочел -расслабухе,релаксу и позитиву.
СП па1800 уже???!!! Блд, сбейте этот пароплан, кто-нить, нах!