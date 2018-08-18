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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 гру, 2021 21:37
flyman написав:
було 80$...$100 на людину в місяць, а стало $100..$125
жгі істчо
Парень, ты на какой планете живешь?
$30 1 кг обычного мяса, $150 1 кг стейка, $40 1 кг рыбы, под $5 1 кг картофана или яблок.
В харчевне перекусить $20, а в ресторане $40. Кофе раз выпить под $5. Знаток-международник.
А будет +25%. А на харч американцу надо з/п минимум на столько же повысить. А для этого доллар надо допечатать ... И пошло-поехало ... Как у вас с купонами в 90-е ...
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Libo
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Додано: Нед 26 гру, 2021 21:55
Прохожий написав: 198Le написав:
Кто что думает о ЖК Голосеевский, который строится возле метро Васильковская? СтОит однушку брать за 73 чтоб продать за 100 через пару лет или сомнительная затея?
в последнее время тут принято обсуждать омерику, электросамокаты, бучанские подвалы, велодорожки и т.д.
и вдруг вопрос по ТЕМЕ ВЕТКИ...
где вдруг пропали все мегаэксперты ветки?
зРадио
флай
коля
виталлиан
бигор
...
Я не занимаюсь спекуляцией (без негативного отношения к этому термину).
У меня есть купленная недвижимость для проживания и аренды.
Покупать сейчас для аренды - не думаю, что время.
Постоянно проскальзывающие посты форумчан, более активно юзающих КРЖН характеризуют ситуацию подобным образом.
Интересно другое, почему в приведенном выше списке - люди не испытующие особого бетонооптимизма. Ни от Вас ни от иных представителей Вашего лагеря, ответов тоже не было.
Постоянный флуд от либо, у Вас претензий не вызывает. Очевидно его бетонооптимистичные загоны на грани (?) идиотизма, дают индульгенцию на флуд не только по американской теме, но и по теме "тьолок". Безусловно, последняя имеет настолько прямое отнощение к КРЖН, что это не осуждаете даже ВЫ.
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rjkz
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Додано: Нед 26 гру, 2021 22:02
Прохожий написав: 5396669 написав:
январь 20го- в среднем по 930$
т.е. накануне МХЗ вы влошились в котлован и в то время когда параплан уже 3месяц как "корректируется вниз на 20-40% от МХЗ" реально сделали х2?зРадист
ау, объясни "родное сердце" как такое возможно в принципе?
где графики и диаграммы???
Как такое может быть, что за 2 года достроили?
И правда, зверек редкий, но встречается. Как жаль, как жаль, что новые дома там не объявляют, и нельзя сравнить сравнимое. КГС зато недалеко распродал (за 4,5 года, так, к слову) первый Урловский - завершил на этапе возведенных коробок на цене аж 1000 долларов за м2
Прохожий написав:
по 3куе за м2 на ЛБ?
круто...
пожалуй поеду завтра возьму на тридцатку сертификат Нвера
b2b jewelry бери, загонщик
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 26 гру, 2021 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 гру, 2021 22:05
Libo написав: rjkz написав:
Это в твоем отделе фсб такие ролики снимают?
Я выдержал только половину. В конце небось в титрах подруга твоя - скабеева.
"Американцы все умрут от голода"
Продукты питания подорожали настолько, что для непривычных к такому процессу американцев можно сказать "сильно подорожали".
Почему в фсб, а не в цру?
На Олю не стоит, даже когда она энергично шевелит губами.
Разве предстоящее сразу после нового года подорожание продуктов в США на 25% малозначительное событие, которое не будет иметь воздействия на все экономические процессы и доллар, за который вы покупаете недвижимость?
Тебя должно бы охватить чувство тревоги. А ты бестолков и беспечен.
Да, должно.
Но не охватывает.
Не было-бы чему обесцениваться - очень-бы тревожился.
Был-бы в той части как Влад в бетоне - продал-бы как минимум один.
Все в человеке должно быть прекрасно.
И жилье и пассивный доход.
И глаза и телосложение.
И руки и ноги.
И плечи и пресс...красивый зеленый долларовый пресс.
В опчем дивесификация.
Ты с фсб пропагандой завязывай.
Говорят в твоем отделе скоро рубли закончатся.
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rjkz
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Додано: Нед 26 гру, 2021 22:07
Прохожий написав: Libo написав: rjkz написав:
Это в твоем отделе фсб такие ролики снимают?
Я выдержал только половину. В конце небось в титрах подруга твоя - скабеева.
"Американцы все умрут от голода"
Продукты питания подорожали настолько, что для непривычных к такому процессу американцев можно сказать "сильно подорожали".
Почему в фсб, а не в цру?
На Олю не стоит, даже когда она энергично шевелит губами.
Разве предстоящее сразу после нового года подорожание продуктов в США на 25% малозначительное событие, которое не будет иметь воздействия на все экономические процессы и доллар, за который вы покупаете недвижимость?
Тебя должно бы охватить чувство тревоги. А ты бестолков и беспечен.
девочки ну запилите уже свою ветку про омерику и меряйтесь там писюнами
НЕреально достали уже...
Ветка есть.
Вас там нет.
Как-же мы будем жить без Вашего присмотра?
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Додано: Нед 26 гру, 2021 22:37
Как газ для промышленности по 73 грн метр отразится на КРЖН?
Многие остановили производство.
Людей за свой счет.
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UA
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Додано: Нед 26 гру, 2021 22:41
UA написав:
Как газ для промышленности по 73 грн метр отразится на КРЖН?
Многие остановили производство.
Людей за свой счет.
Кржн это фОнда. У людей играющих в фонду пока что деньги есть и цены на газ (хлеб, мивину) они скорее всего не мониторят.
В 2020 году денежная база увеличилась на 24,8% с 477,491 млрд гривен.
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vitaliian
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Додано: Нед 26 гру, 2021 22:51
vitaliian написав: UA написав:
Как газ для промышленности по 73 грн метр отразится на КРЖН?
Многие остановили производство.
Людей за свой счет.
Кржн это фОнда. У людей играющих в фонду пока что деньги есть и цены на газ (хлеб, мивину) они скорее всего не мониторят.
Какая фонда? Оно вообще не похоже не фонду, кроме того, что КРЖН для пересичного направление сбережений/инвестиций №1.
А по всем параметрам: ликвидность, диверсификация, риски оно вообще не фонду не похоже.
Кроме того, уже не 2000 год, можно спокойно в фонду инвестировать и украинцам, просто пересичный консерватор, ему проще купить то, что можно потрогать.
До фонды надо дорасти просто
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Sidus
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Додано: Нед 26 гру, 2021 22:56
UA написав:
Как газ для промышленности по 73 грн метр отразится на КРЖН?
Многие остановили производство.
Людей за свой счет.
Очень интересен этот вопрос.
Предполагаю, что застройщики будут поднимать цены. Покупатели снизят активность, уменьшат покупки. Возможно, что некоторые новострои остановятся в строительстве или существенно увеличат сроки сдачи. Но самый интересный вопрос - какими будут цены. Если сейчас 100 то будет 130 изза газа условно одинаковое сейчас и тогда? Или стоимость газа в итоге повлияет на курс, он станет не 27 а 40 что уменьшит долларовые цены квартир.
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Додано: Нед 26 гру, 2021 23:47
UA написав:
Как газ для промышленности по 73 грн метр отразится на КРЖН?
Многие остановили производство.
Людей за свой счет.
Кржн - ще подорожчає?
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Frant
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