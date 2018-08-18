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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 гру, 2021 23:52
flyman написав:
Можеш не вірити, але з червня до грудня тримав готівкою до 1000 грн.
Я взагалі хотів би щоб було як у Швеції - безготівкові розрахунки. За 3 місяці, що там був ні разу не бачив їх готівку.
А шведські гроші - взагалі в очі бачив???
Флаймен, а що ти там робив???
Невже оточував кавалірками шведську столицю???
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Додано: Нед 26 гру, 2021 23:55
rjkz написав: Прохожий написав: 198Le написав:
Кто что думает о ЖК Голосеевский, который строится возле метро Васильковская? СтОит однушку брать за 73 чтоб продать за 100 через пару лет или сомнительная затея?
в последнее время тут принято обсуждать омерику, электросамокаты, бучанские подвалы, велодорожки и т.д.
и вдруг вопрос по ТЕМЕ ВЕТКИ...
где вдруг пропали все мегаэксперты ветки?
зРадио
флай
коля
виталлиан
бигор
...
Я не занимаюсь спекуляцией (без негативного отношения к этому термину).
У меня есть купленная недвижимость для проживания и аренды.
Покупать сейчас для аренды - не думаю, что время.
Постоянно проскальзывающие посты форумчан, более активно юзающих КРЖН характеризуют ситуацию подобным образом.
Интересно другое, почему в приведенном выше списке - люди не испытующие особого бетонооптимизма. Ни от Вас ни от иных представителей Вашего лагеря, ответов тоже не было.
Постоянный флуд от либо, у Вас претензий не вызывает. Очевидно его бетонооптимистичные загоны на грани (?) идиотизма, дают индульгенцию на флуд не только по американской теме, но и по теме "тьолок". Безусловно, последняя имеет настолько прямое отнощение к КРЖН, что это не осуждаете даже ВЫ.
як пише Лібо, "докладиваю": зараз не час інвестувати в нерухомість,
а виходити з неї
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Додано: Пон 27 гру, 2021 00:19
Frant написав: UA написав:
Как газ для промышленности по 73 грн метр отразится на КРЖН?
Многие остановили производство.
Людей за свой счет.
Кржн - ще подорожчає?
Конено! Даже школьники изучая предмет "Основы экономического канибализма" знают, что события будут происходить следующим образом:
0. Газ по 73 грн
1. Останавливаются заводы в город Х.
2. Чтобы поддержать город Х вводят программу "Велике мостобудивныцтво"
3. В результате деятельности программы в городе Х появляется мост и спрос на 4000 однушек у метро в Киеве.
4. Чтобы наполнить бюджет опустошенным программой "Велике мостобудивныцство" вводятся дополнительные налоги для горожан города Х
5. У кого осталась клепка и деньги в городе Х валят в Киев, спрос на однушки у метро увеличивается на 5 штук.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 01:01
Frant написав: UA написав:
Как газ для промышленности по 73 грн метр отразится на КРЖН?
Многие остановили производство.
Людей за свой счет.
Кржн - ще подорожчає?
Конечно.
В Киеве нет промышленности.
Киеву пофиг.
Безработные со всей Украины приедут в Киев, ходить по ТРЦ и брать ипотеку.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 01:03
Grand Touring написав:
Конено! Даже школьники изучая предмет "Основы экономического канибализма" знают, что события будут происходить следующим образом:
0. Газ по 73 грн
1. Останавливаются заводы в город Х.
2. Чтобы поддержать город Х вводят программу "Велике мостобудивныцтво"
3. В результате деятельности программы в городе Х появляется мост и спрос на 4000 однушек у метро в Киеве.
4. Чтобы наполнить бюджет опустошенным программой "Велике мостобудивныцство" вводятся дополнительные налоги для горожан города Х
5. У кого осталась клепка и деньги в городе Х валят в Киев, спрос на однушки у метро увеличивается на 5 штук.
Шо вы тут делаете?
В правительство!
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Додано: Пон 27 гру, 2021 01:06
rjkz написав: UA написав:
Как газ для промышленности по 73 грн метр отразится на КРЖН?
Многие остановили производство.
Людей за свой счет.
Только вверх.
Как еще может быть?
Бумажки от Ne
vergrande to the Moon.
Да-да, Киеву нужен новый символ взамен Троещинских башен.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 01:10
Grand Touring написав: Frant написав: UA написав:
Как газ для промышленности по 73 грн метр отразится на КРЖН?
Многие остановили производство.
Людей за свой счет.
Кржн - ще подорожчає?
Конено! Даже школьники изучая предмет "Основы экономического канибализма" знают, что события будут происходить следующим образом:
0. Газ по 73 грн
1. Останавливаются заводы в город Х.
2. Чтобы поддержать город Х вводят программу "Велике мостобудивныцтво"
3. В результате деятельности программы в городе Х появляется мост и спрос на 4000 однушек у метро в Киеве.
4. Чтобы наполнить бюджет опустошенным программой "Велике мостобудивныцство" вводятся дополнительные налоги для горожан города Х
5. У кого осталась клепка и деньги в городе Х валят в Киев, спрос на однушки у метро увеличивается на 5 штук.
Все это было бы смешно, если бы... Такие цены на газ разорительны не только для украинской промышленности. Даже в Европе и даже у тех, у кого контрактная цена, но привязанная хоть на 50% или выше к споту (а такие почти все), через один-два квартала начнутся существенные проблемы, мягко говоря.
Так что или газовый кризис будет решен тем или иным способом (согласитесь, вряд ли европейцы согласятся отстрелить себе обе ноги) или придет бада-бум, на фоне которого цена на квартиры будет нас волновать ну сильно меньше. Кто то жаждет второго сценария?
п.с. Интересно, если цемент, говноблок, кирпич и ко. в результате этих перетрубаций подорожает в 2-3 раза, цены на квартиры во сколько раз упадут?
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Пон 27 гру, 2021 01:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 01:18
198Le написав:
Кто что думает о ЖК Голосеевский, который строится возле метро Васильковская? СтОит однушку брать за 73 чтоб продать за 100 через пару лет или сомнительная затея?
Равняется ставке овгз эта прибыль, которую, ожидаете через пару лет. Заплатите за обслуживание 2к-5к$ за 2+ года .
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