Додано: Пон 27 гру, 2021 01:10

Grand Touring написав: Frant написав: UA написав: Как газ для промышленности по 73 грн метр отразится на КРЖН?

Многие остановили производство.

Людей за свой счет. Как газ для промышленности по 73 грн метр отразится на КРЖН?Многие остановили производство.Людей за свой счет.

Кржн - ще подорожчає? Кржн - ще подорожчає?



Конено! Даже школьники изучая предмет "Основы экономического канибализма" знают, что события будут происходить следующим образом:



0. Газ по 73 грн

1. Останавливаются заводы в город Х.

2. Чтобы поддержать город Х вводят программу "Велике мостобудивныцтво"

3. В результате деятельности программы в городе Х появляется мост и спрос на 4000 однушек у метро в Киеве.

4. Чтобы наполнить бюджет опустошенным программой "Велике мостобудивныцство" вводятся дополнительные налоги для горожан города Х

5. У кого осталась клепка и деньги в городе Х валят в Киев, спрос на однушки у метро увеличивается на 5 штук. Конено! Даже школьники изучая предмет "Основы экономического канибализма" знают, что события будут происходить следующим образом:0. Газ по 73 грн1. Останавливаются заводы в город Х.2. Чтобы поддержать город Х вводят программу "Велике мостобудивныцтво"3. В результате деятельности программы в городе Х появляется мост и спрос на 4000 однушек у метро в Киеве.4. Чтобы наполнить бюджет опустошенным программой "Велике мостобудивныцство" вводятся дополнительные налоги для горожан города Х5. У кого осталась клепка и деньги в городе Х валят в Киев, спрос на однушки у метро увеличивается на 5 штук.

Все это было бы смешно, если бы... Такие цены на газ разорительны не только для украинской промышленности. Даже в Европе и даже у тех, у кого контрактная цена, но привязанная хоть на 50% или выше к споту (а такие почти все), через один-два квартала начнутся существенные проблемы, мягко говоря.Так что или газовый кризис будет решен тем или иным способом (согласитесь, вряд ли европейцы согласятся отстрелить себе обе ноги) или придет бада-бум, на фоне которого цена на квартиры будет нас волновать ну сильно меньше. Кто то жаждет второго сценария?п.с. Интересно, если цемент, говноблок, кирпич и ко. в результате этих перетрубаций подорожает в 2-3 раза, цены на квартиры во сколько раз упадут?