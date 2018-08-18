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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 гру, 2021 16:52
hume написав:
На Позняках новый центр, это же заречный и Славутич. К сожалению не смог во время разглядеть потенциал. Судя по ценам рядом стоит только Ривер Стоун, даже жк севен нервно курит в сторонке, хотя место на порядок лучше.
ПСКак то пытался найти нужный дом, открыл окно на въезде в комплекс и чуть не задохнулся, естественно параллельно по бажана стояла мертвая пробка, включая фуры. Смотрю уже по 33 этажа лупят.
Предлагаю ветку разделить на две части:
1. Жилье пригодное для жизни (для себя).
2. Жилье для спекуляций.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:01
UA написав: hume написав:
На Позняках новый центр, это же заречный и Славутич. К сожалению не смог во время разглядеть потенциал. Судя по ценам рядом стоит только Ривер Стоун, даже жк севен нервно курит в сторонке, хотя место на порядок лучше.
ПСКак то пытался найти нужный дом, открыл окно на въезде в комплекс и чуть не задохнулся, естественно параллельно по бажана стояла мертвая пробка, включая фуры. Смотрю уже по 33 этажа лупят.
Предлагаю ветку разделить на две части:
1. Жилье пригодное для жизни (для себя).
2. Жилье для спекуляций.
То, что совсем непригодно для жизни (ну, за исключением коммерции) и для спекуляций непригодно - в конце концов, у него будет конечный пользователь, арендатор или тот, кто купит себе; если б таких не было, не сложилась бы и цена для спекуляций. Просто люди - существа неоднозначные, для некоторых, наверное, вид окна в окна и проспект с пробкой внизу радует глаз, такая себе урбан-эстетика, а легкие прокурены вейпами настолько, что воздух без выхлопов и пыли не воспринимают. Homo urbanis, так сказать
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:13
airmax78 написав:
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Славутич прекрасен, только я не понимаю как там столько людей могут жить на этом пятачке.
Возможно они не выходят из комплекса. Единственная дорога "жизни" это днепровская набережная, которая пока ещё двигается. Ривер молл притормозил её, но она все ещё едет. Урловские, Грейт и застройка района Буревестника доделает своё дело и улица встанет. Кстати, если не ошибаюсь началось движение по съезду с Дарницкого моста. Один из домов Грейта получает развязку аккурат перед окнами, но то такое, кого вообще это волнует.))
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:17
UA написав: hume написав:
На Позняках новый центр, это же заречный и Славутич. К сожалению не смог во время разглядеть потенциал. Судя по ценам рядом стоит только Ривер Стоун, даже жк севен нервно курит в сторонке, хотя место на порядок лучше.
ПСКак то пытался найти нужный дом, открыл окно на въезде в комплекс и чуть не задохнулся, естественно параллельно по бажана стояла мертвая пробка, включая фуры. Смотрю уже по 33 этажа лупят.
Предлагаю ветку разделить на две части:
1. Жилье пригодное для жизни (для себя).
2. Жилье для спекуляций.
Всегда когда покупал под аренду ориентировался прежде всего на себя. То есть где бы я жил и где удобно по какой то из причин. Оказывается такой подход не работает. Просто нужно искать что то подешевле, народу, который будет там жить пох, и это загадка. И потом, по какой то неводомой нам причине, это жилье отрастает сильнее.
ПС
Кстати, когда то молодежь из Горловки сказала, что Оболонь фи, тк много старых домов, а на набережную можно и в выходные приехать, а вот ПОХ это вау, все новенькое, чистенько, а молоко от фермера в каждом жилом комплексе. Так что приезжие они такие, смотря откуда приезжают, а приезжих из более благополучных частей земного шара у нас не слишком много.
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