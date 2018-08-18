Додано: Пон 27 гру, 2021 17:17

UA написав: hume написав: Ромасик написав: [

А хотелки в принципе совпадают. 2,8К/метр

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodats ... 9;promoted А хотелки в принципе совпадают. 2,8К/метр

На Позняках новый центр, это же заречный и Славутич. К сожалению не смог во время разглядеть потенциал. Судя по ценам рядом стоит только Ривер Стоун, даже жк севен нервно курит в сторонке, хотя место на порядок лучше.



ПС

Как то пытался найти нужный дом, открыл окно на въезде в комплекс и чуть не задохнулся, естественно параллельно по бажана стояла мертвая пробка, включая фуры. Смотрю уже по 33 этажа лупят. На Позняках новый центр, это же заречный и Славутич. К сожалению не смог во время разглядеть потенциал. Судя по ценам рядом стоит только Ривер Стоун, даже жк севен нервно курит в сторонке, хотя место на порядок лучше.ПС



Предлагаю ветку разделить на две части:

1. Жилье пригодное для жизни (для себя).

2. Жилье для спекуляций. Предлагаю ветку разделить на две части:1. Жилье пригодное для жизни (для себя).2. Жилье для спекуляций.

Всегда когда покупал под аренду ориентировался прежде всего на себя. То есть где бы я жил и где удобно по какой то из причин. Оказывается такой подход не работает. Просто нужно искать что то подешевле, народу, который будет там жить пох, и это загадка. И потом, по какой то неводомой нам причине, это жилье отрастает сильнее.ПСКстати, когда то молодежь из Горловки сказала, что Оболонь фи, тк много старых домов, а на набережную можно и в выходные приехать, а вот ПОХ это вау, все новенькое, чистенько, а молоко от фермера в каждом жилом комплексе. Так что приезжие они такие, смотря откуда приезжают, а приезжих из более благополучных частей земного шара у нас не слишком много.