Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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На Позняках новый центр, это же заречный и Славутич. К сожалению не смог во время разглядеть потенциал. Судя по ценам рядом стоит только Ривер Стоун, даже жк севен нервно курит в сторонке, хотя место на порядок лучше.
ПС Как то пытался найти нужный дом, открыл окно на въезде в комплекс и чуть не задохнулся, естественно параллельно по бажана стояла мертвая пробка, включая фуры. Смотрю уже по 33 этажа лупят.
В Риверстоуне 1шки ниже 100К не видел (у меня фильтр на 100К стоит). А Севен не намного дешевле Славутича - ориентировочно 70К против 80К за голые стены.
Воздух/шум - не знаю, надеюсь что-то найти на другую сторону либо на нижних этажах за стилобатом.
hume написав:Возможно они не выходят из комплекса. Единственная дорога "жизни" это днепровская набережная, которая пока ещё двигается. Ривер молл притормозил её, но она все ещё едет. Урловские, Грейт и застройка района Буревестника доделает своё дело и улица встанет. Кстати, если не ошибаюсь началось движение по съезду с Дарницкого моста. Один из домов Грейта получает развязку аккурат перед окнами, но то такое, кого вообще это волнует.))
дорога жизни - там метро, в которое не нужно даже по ступеньках спускаться
hume написав:Возможно они не выходят из комплекса. Единственная дорога "жизни" это днепровская набережная, которая пока ещё двигается. Ривер молл притормозил её, но она все ещё едет. Урловские, Грейт и застройка района Буревестника доделает своё дело и улица встанет. Кстати, если не ошибаюсь началось движение по съезду с Дарницкого моста. Один из домов Грейта получает развязку аккурат перед окнами, но то такое, кого вообще это волнует.))
дорога жизни - там метро, в которое не нужно даже по ступеньках спускаться
А там в вагон вообще реально зайти? Это ж не конечная.
hume написав:Кстати, когда то молодежь из Горловки сказала, что Оболонь фи, тк много старых домов, а на набережную можно и в выходные приехать, а вот ПОХ это вау, все новенькое, чистенько, а молоко от фермера в каждом жилом комплексе. Так что приезжие они такие, смотря откуда приезжают, а приезжих из более благополучных частей земного шара у нас не слишком много.
Когда у человека нет денег на нормальный район, он начинает вот такие философские рассуждения, что зачем там то жить можно туда приехать... Проверено множество раз. Я потому и предлагаю ветку разделить по направлениям. Спрашивать у hume где лучше жить на Оболонской набережной или в ЖК Паркленд наверное не стоит. У выходцу из Горловки просто нужно давать разнообразное Говно и про ту же Оболонскую набережную не заикается. Беречь свое и его время.
hume написав:Возможно они не выходят из комплекса. Единственная дорога "жизни" это днепровская набережная, которая пока ещё двигается. Ривер молл притормозил её, но она все ещё едет. Урловские, Грейт и застройка района Буревестника доделает своё дело и улица встанет. Кстати, если не ошибаюсь началось движение по съезду с Дарницкого моста. Один из домов Грейта получает развязку аккурат перед окнами, но то такое, кого вообще это волнует.))
дорога жизни - там метро, в которое не нужно даже по ступеньках спускаться
А там в вагон вообще реально зайти? Это ж не конечная.
а я в прайм-тайм не езжу. Да это не конечная, это самая сложная со стороны левого берега. Но на Выдубычах еще сложнее. Для конечной - есть Чаривне мисто, 30 мин до Золотых ворот. От Славутича где-то 15.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 27 гру, 2021 22:53, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Кстати, когда то молодежь из Горловки сказала, что Оболонь фи, тк много старых домов, а на набережную можно и в выходные приехать, а вот ПОХ это вау, все новенькое, чистенько, а молоко от фермера в каждом жилом комплексе. Так что приезжие они такие, смотря откуда приезжают, а приезжих из более благополучных частей земного шара у нас не слишком много.
Когда у человека нет денег на нормальный район, он начинает вот такие философские рассуждения, что зачем там то жить можно туда приехать... Проверено множество раз. Я потому и предлагаю ветку разделить по направлениям. Спрашивать у hume где лучше жить на Оболонской набережной или в ЖК Паркленд наверное не стоит. У выходцу из Горловки просто нужно давать разнообразное Говно и про ту же Оболонскую набережную не заикается. Беречь свое и его время.
Оболонь и Об.Набережная - это не одно и то же. Я с молодежью из Горловки согласен.
UA написав:Когда у человека нет денег на нормальный район, он начинает вот такие философские рассуждения, что зачем там то жить можно туда приехать... Проверено множество раз. Я потому и предлагаю ветку разделить по направлениям. Спрашивать у hume где лучше жить на Оболонской набережной или в ЖК Паркленд наверное не стоит. У выходцу из Горловки просто нужно давать разнообразное Говно и про ту же Оболонскую набережную не заикается. Беречь свое и его время.
моя любимая снимает в ЛУ-23 (2008 года, ранние кризисные), и любит только Мхитаряна его дома
сняла в ЛУ-23 на год на перед и ей сделали большой дисконт.
Любимая снимает за ваши или Мхитаряна деньги? Почем и что снимает?
Ромасик написав:Оболонь и Об.Набережная - это не одно и то же. Я с молодежью из Горловки согласен.
Все упирается в возраст и понимание с хотелками согласно оному. Когда то проживал в изумрудном, так там молодежи вообще не было, контингент Оболонской набережной такой же, а ПОХ более молодежное место, смотрю публика в новостроях вся одинаково молодая. Соответственно запросы согласно возрасту