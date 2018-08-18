Додано: Пон 27 гру, 2021 22:23

hume написав: Кстати, когда то молодежь из Горловки сказала, что Оболонь фи, тк много старых домов, а на набережную можно и в выходные приехать, а вот ПОХ это вау, все новенькое, чистенько, а молоко от фермера в каждом жилом комплексе. Так что приезжие они такие, смотря откуда приезжают, а приезжих из более благополучных частей земного шара у нас не слишком много. Кстати, когда то молодежь из Горловки сказала, что Оболонь фи, тк много старых домов, а на набережную можно и в выходные приехать, а вот ПОХ это вау, все новенькое, чистенько, а молоко от фермера в каждом жилом комплексе. Так что приезжие они такие, смотря откуда приезжают, а приезжих из более благополучных частей земного шара у нас не слишком много.

Когда у человека нет денег на нормальный район, он начинает вот такие философские рассуждения, что зачем там то жить можно туда приехать...Проверено множество раз.Я потому и предлагаю ветку разделить по направлениям.Спрашивать у hume где лучше жить на Оболонской набережной или в ЖК Паркленд наверное не стоит.У выходцу из Горловки просто нужно давать разнообразное Говно и про ту же Оболонскую набережную не заикается. Беречь свое и его время.