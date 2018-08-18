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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9157915891599160>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 134
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:18

  hume написав:
  Ромасик написав:[
А хотелки в принципе совпадают. 2,8К/метр
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodats ... 9;promoted

На Позняках новый центр, это же заречный и Славутич. К сожалению не смог во время разглядеть потенциал. Судя по ценам рядом стоит только Ривер Стоун, даже жк севен нервно курит в сторонке, хотя место на порядок лучше.

ПС
Как то пытался найти нужный дом, открыл окно на въезде в комплекс и чуть не задохнулся, естественно параллельно по бажана стояла мертвая пробка, включая фуры. Смотрю уже по 33 этажа лупят.

В Риверстоуне 1шки ниже 100К не видел (у меня фильтр на 100К стоит).
А Севен не намного дешевле Славутича - ориентировочно 70К против 80К за голые стены.

Воздух/шум - не знаю, надеюсь что-то найти на другую сторону либо на нижних этажах за стилобатом.
  hume написав:Возможно они не выходят из комплекса. Единственная дорога "жизни" это днепровская набережная, которая пока ещё двигается. Ривер молл притормозил её, но она все ещё едет. Урловские, Грейт и застройка района Буревестника доделает своё дело и улица встанет. Кстати, если не ошибаюсь началось движение по съезду с Дарницкого моста. Один из домов Грейта получает развязку аккурат перед окнами, но то такое, кого вообще это волнует.))

дорога жизни - там метро, в которое не нужно даже по ступеньках спускаться :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кингконговец, что-то слышно по демонтажу одоробла? Пока вижу, что они продолжают расти вверх:
Зображення

Над одной пристройкой уже вторая появилась. Реально какая-то дичь. Вызов всем.
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бльооооо... Уже даже по Интеру в Підробицях тижня рассказывают про минимум 20% параплан в 2021г. И прогнозируют продолжение парапланирования в 2022м.
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:52

  Ромасик написав:
  hume написав:Возможно они не выходят из комплекса. Единственная дорога "жизни" это днепровская набережная, которая пока ещё двигается. Ривер молл притормозил её, но она все ещё едет. Урловские, Грейт и застройка района Буревестника доделает своё дело и улица встанет. Кстати, если не ошибаюсь началось движение по съезду с Дарницкого моста. Один из домов Грейта получает развязку аккурат перед окнами, но то такое, кого вообще это волнует.))

дорога жизни - там метро, в которое не нужно даже по ступеньках спускаться :)

А там в вагон вообще реально зайти? Это ж не конечная.
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:23

  hume написав:Кстати, когда то молодежь из Горловки сказала, что Оболонь фи, тк много старых домов, а на набережную можно и в выходные приехать, а вот ПОХ это вау, все новенькое, чистенько, а молоко от фермера в каждом жилом комплексе. Так что приезжие они такие, смотря откуда приезжают, а приезжих из более благополучных частей земного шара у нас не слишком много.

Когда у человека нет денег на нормальный район, он начинает вот такие философские рассуждения, что зачем там то жить можно туда приехать...
Проверено множество раз.
Я потому и предлагаю ветку разделить по направлениям.
Спрашивать у hume где лучше жить на Оболонской набережной или в ЖК Паркленд наверное не стоит.
У выходцу из Горловки просто нужно давать разнообразное Говно и про ту же Оболонскую набережную не заикается. Беречь свое и его время.
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:34

zРадио

вторичка по домику рост 7% за год или за пол года?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:47

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  hume написав:Возможно они не выходят из комплекса. Единственная дорога "жизни" это днепровская набережная, которая пока ещё двигается. Ривер молл притормозил её, но она все ещё едет. Урловские, Грейт и застройка района Буревестника доделает своё дело и улица встанет. Кстати, если не ошибаюсь началось движение по съезду с Дарницкого моста. Один из домов Грейта получает развязку аккурат перед окнами, но то такое, кого вообще это волнует.))

дорога жизни - там метро, в которое не нужно даже по ступеньках спускаться :)

А там в вагон вообще реально зайти? Это ж не конечная.

а я в прайм-тайм не езжу. :)
Да это не конечная, это самая сложная со стороны левого берега. Но на Выдубычах еще сложнее.
Для конечной - есть Чаривне мисто, 30 мин до Золотых ворот. От Славутича где-то 15.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 27 гру, 2021 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:51

  UA написав:
  hume написав:Кстати, когда то молодежь из Горловки сказала, что Оболонь фи, тк много старых домов, а на набережную можно и в выходные приехать, а вот ПОХ это вау, все новенькое, чистенько, а молоко от фермера в каждом жилом комплексе. Так что приезжие они такие, смотря откуда приезжают, а приезжих из более благополучных частей земного шара у нас не слишком много.

Когда у человека нет денег на нормальный район, он начинает вот такие философские рассуждения, что зачем там то жить можно туда приехать...
Проверено множество раз.
Я потому и предлагаю ветку разделить по направлениям.
Спрашивать у hume где лучше жить на Оболонской набережной или в ЖК Паркленд наверное не стоит.
У выходцу из Горловки просто нужно давать разнообразное Говно и про ту же Оболонскую набережную не заикается. Беречь свое и его время.

Оболонь и Об.Набережная - это не одно и то же.
Я с молодежью из Горловки согласен.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:43

  proftpd66 написав:
  UA написав:Когда у человека нет денег на нормальный район, он начинает вот такие философские рассуждения, что зачем там то жить можно туда приехать...
Проверено множество раз.
Я потому и предлагаю ветку разделить по направлениям.
Спрашивать у hume где лучше жить на Оболонской набережной или в ЖК Паркленд наверное не стоит.
У выходцу из Горловки просто нужно давать разнообразное Говно и про ту же Оболонскую набережную не заикается. Беречь свое и его время.


моя любимая снимает в ЛУ-23 (2008 года, ранние кризисные), и любит только Мхитаряна его дома :)

сняла в ЛУ-23 на год на перед и ей сделали большой дисконт.

Любимая снимает за ваши или Мхитаряна деньги?
Почем и что снимает?
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:48

  Ромасик написав:Оболонь и Об.Набережная - это не одно и то же.
Я с молодежью из Горловки согласен.

Все упирается в возраст и понимание с хотелками согласно оному. Когда то проживал в изумрудном, так там молодежи вообще не было, контингент Оболонской набережной такой же, а ПОХ более молодежное место, смотрю публика в новостроях вся одинаково молодая. Соответственно запросы согласно возрасту
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