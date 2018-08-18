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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9157915891599160

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 134
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:49

  Ромасик написав:
  UA написав:Когда у человека нет денег на нормальный район, он начинает вот такие философские рассуждения, что зачем там то жить можно туда приехать...
Проверено множество раз.
Я потому и предлагаю ветку разделить по направлениям.
Спрашивать у hume где лучше жить на Оболонской набережной или в ЖК Паркленд наверное не стоит.
У выходцу из Горловки просто нужно давать разнообразное Говно и про ту же Оболонскую набережную не заикается. Беречь свое и его время.

Оболонь и Об.Набережная - это не одно и то же.
Я с молодежью из Горловки согласен.

Понимание, что у вас и молодежи из Горловки в голове поможет многим людям правильно построить свою инвестиционную стратегию.
т.е. 25 этажки и плотность не смущают.
Главное дома поновее?
Ну шоб тёлки думали, что перед ними состоятельный мен.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 00:07

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Славутич прекрасен, только я не понимаю как там столько людей могут жить на этом пятачке.

Возможно они не выходят из комплекса. Единственная дорога "жизни" это днепровская набережная, которая пока ещё двигается. Ривер молл притормозил её, но она все ещё едет. Урловские, Грейт и застройка района Буревестника доделает своё дело и улица встанет. Кстати, если не ошибаюсь началось движение по съезду с Дарницкого моста. Один из домов Грейта получает развязку аккурат перед окнами, но то такое, кого вообще это волнует.))


Мне интересно, ладно застройщики и перекупы -они бабло срубят и в сторону, но как это брать даже под аренду, не говоря про то что в этом жить?
Ведь и ежу понятно, что ситуация на похе лучше не станет никогда. Будет только хуже.
Лично меня это устраивает. ПОХ - это такой отстойник для понаехов. Благодаря ему во всем остальном Киеве чуть легче дышать.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 00:54

  airmax78 написав:Бльооооо... Уже даже по Интеру в Підробицях тижня рассказывают про минимум 20% параплан в 2021г. И прогнозируют продолжение парапланирования в 2022м.


вы смотрите интер?
rjkz
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  #<1 ... 9157915891599160
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