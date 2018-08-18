RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9158915991609161>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 134
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 08:24

  rjkz написав:Лично меня это устраивает. ПОХ - это такой отстойник для понаехов. Благодаря ему во всем остальном Киеве чуть легче дышать.

непонятно, откуда у вас такие данные, что ПОХ - для понаехов или понаехи только на ПОХ. Есть куча отребья, живущего на борщагах, нивках, теремках. И не только понаехавшего. А новый ПОХ - это довольно интеллигентный район, как я выше писал.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3785
З нами з: 30.03.15
Подякував: 920 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 08:25

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Бльооооо... Уже даже по Интеру в Підробицях тижня рассказывают про минимум 20% параплан в 2021г. И прогнозируют продолжение парапланирования в 2022м.


вы смотрите интер?

У вас есть телевизор?!

и эти люди пытаются задавать тренды молодежи :lol:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3785
З нами з: 30.03.15
Подякував: 920 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 08:41

  Ромасик написав:
  rjkz написав:Лично меня это устраивает. ПОХ - это такой отстойник для понаехов. Благодаря ему во всем остальном Киеве чуть легче дышать.

непонятно, откуда у вас такие данные, что ПОХ - для понаехов или понаехи только на ПОХ. Есть куча отребья, живущего на борщагах, нивках, теремках. И не только понаехавшего. А новый ПОХ - это довольно интеллигентный район, как я выше писал.


про отребье спорить не буду - этого везде хватает, намного трудней сказать где его нет.
Но что пох - это интеллигентный район? Сильно. Аж проникся.
Будьте добры,любезнейший, если Вас не затруднит, оказать милость взять на себя труд, подсказать мне, в каком сквере поха я могу найти единомышленников обсудить творчество Пастернака. В частности сегодня хотелось бы обсудить проблематику опускания рядом издателей предпоследней строфы его стихотварения "Гамлет" (1946 год). Заранее премного благодарен.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12569
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6465 раз.
Подякували: 3528 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 08:44

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Бльооооо... Уже даже по Интеру в Підробицях тижня рассказывают про минимум 20% параплан в 2021г. И прогнозируют продолжение парапланирования в 2022м.


вы смотрите интер?

У вас есть телевизор?!


Сам аппарат - да. Но эфирного телевидения на нем нет.
Если Вы это имели ввиду.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12569
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6465 раз.
Подякували: 3528 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 08:51

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:
вы смотрите интер?

У вас есть телевизор?!

и эти люди пытаются задавать тренды молодежи :lol:


Да куда нам, динозаврам.
Щас пойду включу программу "Время"...а где--ж пульт ?...он-же здесь лежал, завернутый в кульЁчек...ой, без очков не вижу...где-ж они? ...не, это стакан с челюстью...
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12569
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6465 раз.
Подякували: 3528 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:21

  rjkz написав:
  Ромасик написав:
  rjkz написав:Лично меня это устраивает. ПОХ - это такой отстойник для понаехов. Благодаря ему во всем остальном Киеве чуть легче дышать.

непонятно, откуда у вас такие данные, что ПОХ - для понаехов или понаехи только на ПОХ. Есть куча отребья, живущего на борщагах, нивках, теремках. И не только понаехавшего. А новый ПОХ - это довольно интеллигентный район, как я выше писал.


про отребье спорить не буду - этого везде хватает, намного трудней сказать где его нет.
Но что пох - это интеллигентный район? Сильно. Аж проникся.
Будьте добры,любезнейший, если Вас не затруднит, оказать милость взять на себя труд, подсказать мне, в каком сквере поха я могу найти единомышленников обсудить творчество Пастернака. В частности сегодня хотелось бы обсудить проблематику опускания рядом издателей предпоследней строфы его стихотварения "Гамлет" (1946 год). Заранее премного благодарен.

Для початку - треба знайти сквер на ПОХу, серед 25-ти та 33-х поверхвок, вікно у вікно.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22513
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1420 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:02

  Frant написав:Для початку - треба знайти сквер на ПОХу, серед 25-ти та 33-х поверхвок, вікно у вікно.

Там, наконец, начали обустраивать парк Прибрежный.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2975
З нами з: 05.01.14
Подякував: 368 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2722391816
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9866
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1728 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:49

  zРадио написав:
  Libo написав:В Америке пипл тратит бабло ускоренными темпами и без сожаления. 8)

The Commerce Department reported Thursday that U.S. consumer spending rose 5.7% in November over a year earlier, its fastest pace in 39 years.


Это ниже инфляции в 6,8%, т.е. реальное потребление сокращается
....

неее ))))
"меняется структура потребления"!! )))
sequence
 
Повідомлень: 6199
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1730 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обвал нереальных цен в Китае ожидаемо откладывается
https://delo.ua/business/ugroza-defolta ... ov-390698/
еще одна черная ле6лядь покружила, покричала и свалила
sequence
 
Повідомлень: 6199
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1730 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9158915991609161>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 73, 74, 75
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
746 987018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 16:54
nau762
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2167, 2168, 2169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21684 4642068
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 14:41
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30637
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.