Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Лично меня это устраивает. ПОХ - это такой отстойник для понаехов. Благодаря ему во всем остальном Киеве чуть легче дышать.
непонятно, откуда у вас такие данные, что ПОХ - для понаехов или понаехи только на ПОХ. Есть куча отребья, живущего на борщагах, нивках, теремках. И не только понаехавшего. А новый ПОХ - это довольно интеллигентный район, как я выше писал.
rjkz написав:Лично меня это устраивает. ПОХ - это такой отстойник для понаехов. Благодаря ему во всем остальном Киеве чуть легче дышать.
непонятно, откуда у вас такие данные, что ПОХ - для понаехов или понаехи только на ПОХ. Есть куча отребья, живущего на борщагах, нивках, теремках. И не только понаехавшего. А новый ПОХ - это довольно интеллигентный район, как я выше писал.
про отребье спорить не буду - этого везде хватает, намного трудней сказать где его нет. Но что пох - это интеллигентный район? Сильно. Аж проникся. Будьте добры,любезнейший, если Вас не затруднит, оказать милость взять на себя труд, подсказать мне, в каком сквере поха я могу найти единомышленников обсудить творчество Пастернака. В частности сегодня хотелось бы обсудить проблематику опускания рядом издателей предпоследней строфы его стихотварения "Гамлет" (1946 год). Заранее премного благодарен.
rjkz написав:Лично меня это устраивает. ПОХ - это такой отстойник для понаехов. Благодаря ему во всем остальном Киеве чуть легче дышать.
непонятно, откуда у вас такие данные, что ПОХ - для понаехов или понаехи только на ПОХ. Есть куча отребья, живущего на борщагах, нивках, теремках. И не только понаехавшего. А новый ПОХ - это довольно интеллигентный район, как я выше писал.
про отребье спорить не буду - этого везде хватает, намного трудней сказать где его нет. Но что пох - это интеллигентный район? Сильно. Аж проникся. Будьте добры,любезнейший, если Вас не затруднит, оказать милость взять на себя труд, подсказать мне, в каком сквере поха я могу найти единомышленников обсудить творчество Пастернака. В частности сегодня хотелось бы обсудить проблематику опускания рядом издателей предпоследней строфы его стихотварения "Гамлет" (1946 год). Заранее премного благодарен.
Для початку - треба знайти сквер на ПОХу, серед 25-ти та 33-х поверхвок, вікно у вікно.