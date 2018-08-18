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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:38
rjkz написав:
про отребье спорить не буду - этого везде хватает, намного трудней сказать где его нет.
Но что пох - это интеллигентный район? Сильно. Аж проникся.
Будьте добры,любезнейший, если Вас не затруднит, оказать милость взять на себя труд, подсказать мне, в каком сквере поха я могу найти единомышленников обсудить творчество Пастернака. В частности сегодня хотелось бы обсудить проблематику опускания рядом издателей предпоследней строфы его стихотварения "Гамлет" (1946 год). Заранее премного благодарен.
возможно, вы считаете Пастернка 48 года пределом интеллектуальных способностей человечества, но оно давно улетело в космос. И обсуждения переместились в зум.
И это даже хорошо, что на современном ПОХе нет места пастернакам.
Вот Оболонь, я смотрю - это сплошной сквер.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:42
Frant написав:
Для початку - треба знайти сквер на ПОХу, серед 25-ти та 33-х поверхвок, вікно у вікно.
ЖК Славутич - это сплошной сквер. Аирмах подтвердит)
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:48
OMG, не вы ли взывали к критическому осмыслению новостей из Китая? Как еще может коммуницировать должник, разрываемый кредиторами? Кстати, сегодня очередной плановый платеж по бондам размером 255 млн долларов. По случаю чего, видимо, и новость.
Вам поискать столь же раскатистые заявления Аркады и Укрбуда, или сами не хуже меня их помните?
sequence написав: zРадио написав:
Это ниже инфляции в 6,8%, т.е. реальное потребление сокращается
....
неее ))))
"меняется структура потребления"!! )))
Это уже с учетом изменения структуры
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:53
zРадио написав:
..
OMG, не вы ли взывали к критическому осмыслению новостей из Китая? Как еще может коммуницировать должник, разрываемый кредиторами? Кстати, сегодня очередной плановый платеж по бондам размером 250 млн долларов. По случаю чего, видимо, и новость.
Вам поискать столь же раскатистые заявления Аркады и Укрбуда, или сами не хуже меня их помните? ..
Ну чего я точно не допускал, так это сравнение ОркадоУкрбудов с китайскими товарищами ))
Китай своих вытянет - это то, что я писал. Пофиг на эти дефолтики - партия разберется, виноватых найдут и анально накажут, рабочий класс без жилья не останется
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:03
sequence написав:
Ну чего я точно не допускал, так это сравнение ОркадоУкрбудов с китайскими товарищами ))
Китай своих вытянет - это то, что я писал. Пофиг на эти дефолтики - партия разберется, виноватых найдут и анально накажут, рабочий класс без жилья не останется
Построит Evergrande жилье китайским рабочим, или не построит, на нас никак не влият. Даже корреляция с мировыми ценами на ЖРС и сталь неочевидна. Тут совершенно другая зависимость - побежит, или не побежит из Китая институциональный капитал
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:17
zРадио написав: sequence написав:
Ну чего я точно не допускал, так это сравнение ОркадоУкрбудов с китайскими товарищами ))
Китай своих вытянет - это то, что я писал. Пофиг на эти дефолтики - партия разберется, виноватых найдут и анально накажут, рабочий класс без жилья не останется
Построит Evergrande жилье китайским рабочим, или не построит, на нас никак не влият. Даже корреляция с мировыми ценами на ЖРС и сталь неочевидна. Тут совершенно другая зависимость - побежит, или не побежит из Китая институциональный капитал
некуда распихивать этот капитал.
к нам на днях обратился один из крупнейших, как вы там пишете "интитуци.." кредиторов Европы, с просьбой одолжить у них что-то, только по мелочи просили не беспокоить.
все бы ничего, смущает только пункт вроде "валюта - евро"
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