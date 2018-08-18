Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Что там обсуждать. Пройдитесь от Почтовой хоть вгору по Андреевской, хоть в сторону Контрактовой, по Волошской, в районе Могилянки, и дальше, к Щекавицкой, и везде есть пусть небольшие, но зелёные скверики/дворики. Я их названия не запоминаю, но главное, что они есть и их довольно много, на ПОХе же есть только дома, дороги и парковки, ну пара набережных типа Небрежа может, но в пешей доступности у большей части ПОХа нет или вообще ничего, или свалки с пустырями, там где патриотика на озерах
Прошелся: особенно порадовало, что на Подоле нет запаркованных машин
Если для вас подол это два экрана с гугл мапс, то о чем с вами вообще говорить. Нравится вам пох - и слава богу.
да, я хотел дописать, что в тех дверях на углу открыли кафешку и понаставляли столов на улице, что вообще не пройти