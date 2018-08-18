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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9161916291639164

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 136
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:07

  Frant написав:
  Faceless написав:
  Frant написав:такої кількості гопніків на м2, як там - ще треба пошукати в Києві)))

Может, участвовал в движении, знает изнутри

ПОХ - він взагалі специфічний район, в плані гопнічеського руху))) :mrgreen:

https://ukrrain.com/ni_troeshhina_z_bor ... kieva.html


Эта ссылка бегом должна убедить что парк партизанской славы сосредоточие гопоты?
Ну все таки, вы сами не наблюдали?
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:30

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  Faceless написав:Что там обсуждать. Пройдитесь от Почтовой хоть вгору по Андреевской, хоть в сторону Контрактовой, по Волошской, в районе Могилянки, и дальше, к Щекавицкой, и везде есть пусть небольшие, но зелёные скверики/дворики. Я их названия не запоминаю, но главное, что они есть и их довольно много, на ПОХе же есть только дома, дороги и парковки, ну пара набережных типа Небрежа может, но в пешей доступности у большей части ПОХа нет или вообще ничего, или свалки с пустырями, там где патриотика на озерах

Прошелся:
Зображення
особенно порадовало, что на Подоле нет запаркованных машин
Если для вас подол это два экрана с гугл мапс, то о чем с вами вообще говорить. Нравится вам пох - и слава богу.

да, я хотел дописать, что в тех дверях на углу открыли кафешку и понаставляли столов на улице, что вообще не пройти
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:40

  kingkongovets написав:4 хьюм
практическа одна и та же точка с разницей 100 лет

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[i

Порадовали столбики вдоль дороги на мост, очевидно долбойобы на телегах были во все времена
Востаннє редагувалось hume в Вів 28 гру, 2021 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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