Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:Для грейта - парк для риверстоун - яхты Заричный - что-то там гарбрается со своей набережной, + частный сектор С другой стороны Осокорки-резиденс Патриотика - озера Причал ИГБ - свое озеро обустраивает Вдоль Бажана тоже идут озера от м.Осокорки до Лебединого Озеро Солнечное - для Х.массива Парк интернацоналистов, Позняки и ППС. Разные мелкие скверы во дворах. В Севене тоже о какой-то прибрежной зоне говорят
Каких еще парков вам не хватает??
Из всего можно засчитать парк интернационалистов,но он в части старой застройки, и парк-набережная возле Грейта, остальное не более чем небольшие скверы,и особенно порадовало озеро солнечное. Там же нет ничего, небольшая дорожка из брусчатки шириной в метр. Но суть понял, ПОХ практически уделывает все районы по количеству зелёных зон
Да что там остальные районы, ПОХ Вену уделал по зелени.