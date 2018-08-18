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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9163916491659166

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:28

  hume написав:
  Ромасик написав:Для грейта - парк
для риверстоун - яхты
Заричный - что-то там гарбрается со своей набережной, + частный сектор
С другой стороны Осокорки-резиденс
Патриотика - озера
Причал ИГБ - свое озеро обустраивает
Вдоль Бажана тоже идут озера от м.Осокорки до Лебединого
Озеро Солнечное - для Х.массива
Парк интернацоналистов, Позняки и ППС.
Разные мелкие скверы во дворах.
В Севене тоже о какой-то прибрежной зоне говорят

Каких еще парков вам не хватает??Зображення

Из всего можно засчитать парк интернационалистов,но он в части старой застройки, и парк-набережная возле Грейта, остальное не более чем небольшие скверы,и особенно порадовало озеро солнечное. Там же нет ничего, небольшая дорожка из брусчатки шириной в метр. Но суть понял, ПОХ практически уделывает все районы по количеству зелёных зон


Да что там остальные районы, ПОХ Вену уделал по зелени.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:40

Для тех,кто собирается купить квартиру у застройщика ДБК-4.
Приятный бонус-промышленные тарифы на э/э в квартирах.
Схема отработана уже не единожды.

https://bigkyiv.com.ua/taryfnyj-podarun ... oenergiyu/
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Faceless написав:КРЖН вздрогнул.
Альфа запустила покупку акций в мобильном приложении :mrgreen:
Зображення

А что там с комиссиями и стоимостью хранения?
До марта все нахаляву, потом будет 0.4%за операцию
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:КРЖН вздрогнул.
Альфа запустила покупку акций в мобильном приложении :mrgreen:
Зображення
это паримач вздрогнул
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Альфа запустила покупку акций в мобильном приложении
чем то напоминает настолку монополия, в 90е была мегапопулярная, сменившая во дворах карты и домино, там тоже то ли акции то ли компании покупали/продавали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:47

  airmax78 написав:У Новой почты выручка за декабрь будет в районе триллиона гривен.

Выручка эт хорошо. Важнее прибыль.
Svet
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:57

  Svet написав:
  airmax78 написав:У Новой почты выручка за декабрь будет в районе триллиона гривен.

Выручка эт хорошо. Важнее прибыль.

С прибылью там полнейший порядок. Это ж один из крупнейших налогоплательщиков в стране.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 00:09

  airmax78 написав:
  Svet написав:
  airmax78 написав:У Новой почты выручка за декабрь будет в районе триллиона гривен.

Выручка эт хорошо. Важнее прибыль.

С прибылью там полнейший порядок. Это ж один из крупнейших налогоплательщиков в стране.

Ого. Только что посмотрел рейтинг за 2020г. 19 место по налогам
https://rating.zone/wp-content/uploads/ ... _200-1.jpg
Svet
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 00:58

  Faceless написав:КРЖН вздрогнул.
Альфа запустила покупку акций в мобильном приложении :mrgreen:

Звоночек для Баффета: каждый сапожник из Украины в один клик может купить американский акций.
Zebra
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