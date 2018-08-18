Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Це недорого, для простаків. Люди не вміють рахувати гроші. Сотня грн туди, сотня сюди. Мешканців цього будинку - слід возити в славетний бучанський підвал. На екскурсію. Щоб зрозуміли, що не в дешевій електроенергії щастя.
По данным статистики, средняя номинальная зарплата украинцев за ноябрь 2021 года была на 19,2% больше той, которую они получили за ноябрь 2020 года, и составила 14 282 грн. Это в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн). Кроме того, это на 1,7% больше, чем в октябре 2021 года и на 19,2% больше по отношению к ноябрю 2020 года.
Самая большая средняя номинальная зарплата за ноябрь 2021 года была в области информации и телекоммуникаций – в среднем 27 141 грн (на 28,8% больше, чем за ноябрь 2020 года).
На втором месте по этому показателю – сфера финансовой и страховой деятельности (23 419 грн, на 17,7% больше).
На третьем – государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (19 917 грн, на 15,0% больше).
Самые маленькие средние номинальные зарплаты за ноябрь 2021 года были в сфере временного размещения и организации питания - 8 824 грн (на 39,4% больше, чем за ноябрь 2020 года); операций с недвижимым имуществом – 11 281 грн (на 21,8% больше); административного и вспомогательного обслуживания – 11 444 грн (на 13,05% больше).
При этом, интересно сопоставить данные Госстата по зарплатам с ситуацией на определенных рынках. Так, в сфере недвижимого имущества, где зафиксированы одни из самых маленьких средних зарплат, по данным того же Госстата, происходит постоянный рост цен на недвижимость.
"Художник должен быть голодный и злой" А что, если в нормальных тепличных условиях из него не вышел бы айтишник?
Інформацію, яку тут пишуть про власні досягнення - слід ділити пополам, як мінімум. Можливо, ділити на 10 чи на 20))) як у середньовічних літописах))) якщо там написано: 10 000 воїнів, насправді - військо 500-1000 чол., не більше. Згадайте львівського приймака, який неначе купив смарт-конурку за двадцятку на окраїні облцентра - а смороду і кукарікання - на всі форуми!
Не уявляю собі пересічного айтишника, який живе у підвалі, в Єпенях, і гріє воду на підвіконні сонячним теплом. Можливо, людина дійсно працює в ІТ-конторі - прибиральником, вантажником, кур,єром і т.п.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 29 гру, 2021 09:54, всього редагувалось 1 раз.
"Художник должен быть голодный и злой" А что, если в нормальных тепличных условиях из него не вышел бы айтишник?
Інформацію, яку тут пишуть про власні досягнення - слід ділити пополам, як мінімум. Можливо, ділити на 10 чи на 20))) як у середньовічних літописах))) якщо там написано: 10 000 воїнів, насправді - військо 500-1000 чол., не більше. Згадайте львівського приймака, який неначе купив смарт-конурку за двадцятку на окраїні облцентра - а смороду на всі форуми!
Не уявляю собі пересічного айтишника, який живе у підвалі, в Єпенях, і гріє воду на підвіконні сонячним теплом. Можливо, людина дійсно працює в ІТ-конторі - прибиральником, вантажником, кур,єром і т.п.
Може людина посилено скирдує на Печерські пагорби?! Пи.Си.Недавно читав, щоб не платити скажені гроші (4-5куе) за оренду житла, ІТшник в Сіліконовій долині купив трейлер і жив на службовій парковці неподалік офісу. Душом і туалетом користувався в офісі.
Востаннє редагувалось Bolt в Сер 29 гру, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Про бараки на Подоле сообщение потерли
Тут дозволено розмовляти лише про новобуди, і лише хвалити. 75% ринку КРЖН - це "вторинка", причому неприглядна. Про неї все тереться, неначе її взагалі не існує. Типа, панельні масиви, атомні станції, мости і дороги - то все важкє наслєдіє совецького режиму. Хоча всі тенденції новобудів - всі існують працюють і на "вторинці".
Востаннє редагувалось Frant в Сер 29 гру, 2021 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Пи.Си.Недавно читав, щоб не платити скажені гроші (4-5куе) за оренду житла, ІТшник в Сіліконовій долині купив трейлер і жив на службовій парковці неподалік офісу. Душом і туалетом користувався в офісі.