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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9165916691679168>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 08:03

  Konst1988 написав:Для тех,кто собирается купить квартиру у застройщика ДБК-4.
Приятный бонус-промышленные тарифы на э/э в квартирах.
Схема отработана уже не единожды.

https://bigkyiv.com.ua/taryfnyj-podarun ... oenergiyu/

Це недорого, для простаків.
Люди не вміють рахувати гроші. Сотня грн туди, сотня сюди.
Мешканців цього будинку - слід возити в славетний бучанський підвал. На екскурсію. Щоб зрозуміли, що не в дешевій електроенергії щастя.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 08:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:славетний бучанський підвал

"Художник должен быть голодный и злой"
А что, если в нормальных тепличных условиях из него не вышел бы айтишник? :mrgreen:
Hotab
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1
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По данным статистики, средняя номинальная зарплата украинцев за ноябрь 2021 года была на 19,2% больше той, которую они получили за ноябрь 2020 года, и составила 14 282 грн. Это в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн). Кроме того, это на 1,7% больше, чем в октябре 2021 года и на 19,2% больше по отношению к ноябрю 2020 года.

Самая большая средняя номинальная зарплата за ноябрь 2021 года была в области информации и телекоммуникаций – в среднем 27 141 грн (на 28,8% больше, чем за ноябрь 2020 года).

На втором месте по этому показателю – сфера финансовой и страховой деятельности (23 419 грн, на 17,7% больше).

На третьем – государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (19 917 грн, на 15,0% больше).

Самые маленькие средние номинальные зарплаты за ноябрь 2021 года были в сфере временного размещения и организации питания - 8 824 грн (на 39,4% больше, чем за ноябрь 2020 года); операций с недвижимым имуществом – 11 281 грн (на 21,8% больше); административного и вспомогательного обслуживания – 11 444 грн (на 13,05% больше).

При этом, интересно сопоставить данные Госстата по зарплатам с ситуацией на определенных рынках. Так, в сфере недвижимого имущества, где зафиксированы одни из самых маленьких средних зарплат, по данным того же Госстата, происходит постоянный рост цен на недвижимость.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 08:48

  Hotab написав:
  Frant написав:славетний бучанський підвал

"Художник должен быть голодный и злой"
А что, если в нормальных тепличных условиях из него не вышел бы айтишник? :mrgreen:

Андрей голодный но не злой :twisted:
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:20

  rjkz написав:Да что там остальные районы, ПОХ Вену уделал по зелени.

Я мнение молодежи о ПОХе озвучил.
Вижу, что коренными оно не воспринимается.
Но не спрашивайте потом, риторически, почему там цены космические.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:29

  Hotab написав:
  Frant написав:славетний бучанський підвал

"Художник должен быть голодный и злой"
А что, если в нормальных тепличных условиях из него не вышел бы айтишник? :mrgreen:

Інформацію, яку тут пишуть про власні досягнення - слід ділити пополам, як мінімум. Можливо, ділити на 10 чи на 20))) як у середньовічних літописах))) якщо там написано: 10 000 воїнів, насправді - військо 500-1000 чол., не більше. Згадайте львівського приймака, який неначе купив смарт-конурку за двадцятку на окраїні облцентра - а смороду і кукарікання - на всі форуми! :|

Не уявляю собі пересічного айтишника, який живе у підвалі, в Єпенях, і гріє воду на підвіконні сонячним теплом. :mrgreen:
Можливо, людина дійсно працює в ІТ-конторі - прибиральником, вантажником, кур,єром і т.п. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 29 гру, 2021 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:46

  Frant написав:
  Hotab написав:
  Frant написав:славетний бучанський підвал

"Художник должен быть голодный и злой"
А что, если в нормальных тепличных условиях из него не вышел бы айтишник? :mrgreen:

Інформацію, яку тут пишуть про власні досягнення - слід ділити пополам, як мінімум. Можливо, ділити на 10 чи на 20))) як у середньовічних літописах))) якщо там написано: 10 000 воїнів, насправді - військо 500-1000 чол., не більше. Згадайте львівського приймака, який неначе купив смарт-конурку за двадцятку на окраїні облцентра - а смороду на всі форуми! :|

Не уявляю собі пересічного айтишника, який живе у підвалі, в Єпенях, і гріє воду на підвіконні сонячним теплом. :mrgreen:
Можливо, людина дійсно працює в ІТ-конторі - прибиральником, вантажником, кур,єром і т.п. :mrgreen:

Може людина посилено скирдує на Печерські пагорби?!
Пи.Си.Недавно читав, щоб не платити скажені гроші (4-5куе) за оренду житла, ІТшник в Сіліконовій долині купив трейлер і жив на службовій парковці неподалік офісу. Душом і туалетом користувався в офісі.
Востаннє редагувалось Bolt в Сер 29 гру, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:48

Про бараки на Подоле сообщение потерли, а "гетто" на ПОХе - оставили
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:51

  fox767676 написав:Про бараки на Подоле сообщение потерли

Тут дозволено розмовляти лише про новобуди, і лише хвалити.
75% ринку КРЖН - це "вторинка", причому неприглядна. Про неї все тереться, неначе її взагалі не існує. Типа, панельні масиви, атомні станції, мости і дороги - то все важкє наслєдіє совецького режиму. :mrgreen:
Хоча всі тенденції новобудів - всі існують працюють і на "вторинці". :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 29 гру, 2021 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:53

  Bolt написав:Пи.Си.Недавно читав, щоб не платити скажені гроші (4-5куе) за оренду житла, ІТшник в Сіліконовій долині купив трейлер і жив на службовій парковці неподалік офісу. Душом і туалетом користувався в офісі.

Тю деревня, в современных трейлерах есть туалет с душем и специальный стоянки для них с подключением коммуникаций. Ещё в штатах под жильё переделывают школьные автобусы.
https://m.youtube.com/watch?v=myhjMI5RC7o
https://m.youtube.com/watch?v=21d_xvrVQsc
Так что не все в штатах миллионеры
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 гру, 2021 10:03, всього редагувалось 2 разів.
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