Цій байці вже 5 років. Зараз більшість IT на ремоуті. Їдуть в Техас де дешевше і менші податки. І не "Силіконова", а Кремнієва долина.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 09:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цій байці вже 5 років. Зараз більшість IT на ремоуті. Їдуть в Техас де дешевше і менші податки. І не "Силіконова", а Кремнієва долина.
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:00
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:01
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Востаннє редагувалось Bolt в Сер 29 гру, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Киеве почти нет жилья кторое нельзя было бы не обвинить в барачности\геттости. Вот та гнилушка подольская ничем не лучше "немецких" котеджей на Черниговской, которые сносят. ЯГ в околоисторический части города такой же мезальянс как Галактика на Левобережном, да и архитектурно ничем не лучше поховскиъ КТУшек 90-х как на фотке, их хоть построили а адекватном (и уже озелененном) месте
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:14
"жилье в грузовике позволяет Брэндону больше насладиться Сан-Франциско: ужинами в дорогих ресторанах и т.д."
треба спитати нашого форумчанина, власника бучанського економ-підвала - як часто він ходить в ресторани? Коли купляв м,ясо на вечерю? Скоріше, гроші відкладаються на купівлю чергового неліквіда в Прикиївських Єпенях.
Зазвичай все, що збудовано до епохи масової забудови 1960-х років - то шлак і відстой. Можливі винятки, в центрі столиці.
Я знайомий з якістю забудови 1940-х, 1950-х років і царських років - повний капець.
Без газифікації, інколи без централізованого опалення, з проблемними трубами, з вапном замість цементу.
Житло 1960-1980-х, яке збудовано у відповідності до ГОСТів і нормат. документації - суттєво краще.
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