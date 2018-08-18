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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9165916691679168

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bolt написав:Недавно читав, щоб не платити скажені гроші (4-5куе) за оренду житла, ІТшник в Сіліконовій долині купив трейлер і жив на службовій парковці неподалік офісу. Душом і туалетом користувався в офісі.

Цій байці вже 5 років. Зараз більшість IT на ремоуті. Їдуть в Техас де дешевше і менші податки. І не "Силіконова", а Кремнієва долина.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:00

  BIGor написав:І не "Силіконова", а Кремнієва долина.

Тю!
В Силіконовій долині живуть тьйолкі з силіконовими губами, а в Кремнієвій - що? Кремінь добувають? Чи роблять пістолі з кремнієвими замками???? Не звучить!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:01

  BIGor написав:
  Bolt написав:Недавно читав, щоб не платити скажені гроші (4-5куе) за оренду житла, ІТшник в Сіліконовій долині купив трейлер і жив на службовій парковці неподалік офісу. Душом і туалетом користувався в офісі.

Цій байці вже 5 років. Зараз більшість IT на ремоуті. Їдуть в Техас де дешевше і менші податки. І не "Силіконова", а Кремнієва долина.

Нашёл статью об этом:
https://ain.ua/ru/2015/10/23/23-letnij- ... 90-doxoda/
Востаннє редагувалось Bolt в Сер 29 гру, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Тут дозволено розмовляти лише про новобуди, і лише хвалити.
75% ринку - це "вторинка", причому неприглядна. Про неї все тереться, неначе її взагалі не існує. Типа, панельні масиви, атомні станції, мости і дороги - то все важкє наслєдіє совецького режиму.
Хоча всі тенденції новобудів - всі існують працюють і на "вторинці".


В Киеве почти нет жилья кторое нельзя было бы не обвинить в барачности\геттости. Вот та гнилушка подольская ничем не лучше "немецких" котеджей на Черниговской, которые сносят. ЯГ в околоисторический части города такой же мезальянс как Галактика на Левобережном, да и архитектурно ничем не лучше поховскиъ КТУшек 90-х как на фотке, их хоть построили а адекватном (и уже озелененном) месте
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:14

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Недавно читав, щоб не платити скажені гроші (4-5куе) за оренду житла, ІТшник в Сіліконовій долині купив трейлер і жив на службовій парковці неподалік офісу. Душом і туалетом користувався в офісі.

Цій байці вже 5 років. Зараз більшість IT на ремоуті. Їдуть в Техас де дешевше і менші податки. І не "Силіконова", а Кремнієва долина.

Нашёл статью об этом:
https://ain.ua/ru/2015/10/23/23-letnij- ... 90-doxoda/

"жилье в грузовике позволяет Брэндону больше насладиться Сан-Франциско: ужинами в дорогих ресторанах и т.д."

треба спитати нашого форумчанина, власника бучанського економ-підвала - як часто він ходить в ресторани? Коли купляв м,ясо на вечерю? Скоріше, гроші відкладаються на купівлю чергового неліквіда в Прикиївських Єпенях.

  fox767676 написав:Вот та гнилушка подольская ничем не лучше "немецких" котеджей на Черниговской

Зазвичай все, що збудовано до епохи масової забудови 1960-х років - то шлак і відстой. Можливі винятки, в центрі столиці.
Я знайомий з якістю забудови 1940-х, 1950-х років і царських років - повний капець.
Без газифікації, інколи без централізованого опалення, з проблемними трубами, з вапном замість цементу.
Житло 1960-1980-х, яке збудовано у відповідності до ГОСТів і нормат. документації - суттєво краще.
Frant
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