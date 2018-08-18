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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9164916591669167

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:14

  kingkongovets написав:У 2022 році в Києві з'явиться 12 нових перехоплювальних паркінгів
https://bzh.life/ua/plany/u-2022-roczi- ... EVaGCDKMoE


За словами мера, основна частина нових парковок розміститься у центрі міста. Серед приблизних місць розташування – на Європейській площі, Володимирській вулиці та біля Олександрівської лікарні.

Також ми розповідали про те, що в Київраді розробили три концепції подолання заторів в місті – вони всі стосуються створення нової інфраструктури. Одна з них передбачає будівництво підземних багаторівневих паркінгів у центральній частині Києва. Один з них може з'явитися на місці ТЦ "Метроград", щоб розвантажити центр міста.

Я чомусь думав, що перехоплювати тре на околицях, а тут тре їхати в центр.
Л - Логіка.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:37

І по темі...

Якщо наступного року не запустять нову/реальну іпотеку, чи не усилять страру під 7%(давати її всім, хто має середню з/п+) - то падіння/парапланування цін на нерухомість НЕ зупинити! :D
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:44

  Zebra написав:
  Faceless написав:КРЖН вздрогнул.
Альфа запустила покупку акций в мобильном приложении :mrgreen:

Звоночек для Баффета: каждый сапожник из Украины в один клик может купить американский акций.


стоять, а шортить там же можно ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:56

Краще купити сто акцій Епла, чем говно смарт на Левандівці!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Zebra написав:
  Faceless написав:КРЖН вздрогнул.
Альфа запустила покупку акций в мобильном приложении :mrgreen:

Звоночек для Баффета: каждый сапожник из Украины в один клик может купить американский акций.


стоять, а шортить там же можно ?
Не
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.

Пока есть такие лоси-продавцы, такие гуры будут лупить лёгкие деньги
Faceless
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  #<1 ... 9164916591669167
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