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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:14
За словами мера, основна частина нових парковок розміститься у центрі міста. Серед приблизних місць розташування – на Європейській площі, Володимирській вулиці та біля Олександрівської лікарні.Також ми розповідали про те, що в Київраді розробили три концепції подолання заторів в місті – вони всі стосуються створення нової інфраструктури. Одна з них передбачає будівництво підземних багаторівневих паркінгів у центральній частині Києва. Один з них може з'явитися на місці ТЦ "Метроград", щоб розвантажити центр міста.
Я чомусь думав, що перехоплювати
тре на околицях, а тут тре їхати в центр.
Л - Логіка.
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flyman
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:44
Zebra написав: Faceless написав:
КРЖН вздрогнул.
Альфа запустила покупку акций в мобильном приложении
Звоночек для Баффета: каждый сапожник из Украины в один клик может купить американский акций.
стоять, а шортить там же можно ?
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baraka
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:56
Краще купити сто акцій Епла, чем говно смарт на Левандівці!
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Bolt
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:05
Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.
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hume
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:05
baraka написав: Zebra написав: Faceless написав:
КРЖН вздрогнул.
Альфа запустила покупку акций в мобильном приложении
Звоночек для Баффета: каждый сапожник из Украины в один клик может купить американский акций.
стоять, а шортить там же можно ?
Не
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Faceless
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:07
hume написав:Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.
Пока есть такие лоси-продавцы, такие гуры будут лупить лёгкие деньги
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