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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:40
hume написав:
Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.
реально профи, а в чем претензии? сделка ж состоялась
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:43
Успіх написав: hume написав:
А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив
А що означає "ексклюзив" в даному випадку?
Ну договір - але чому ексклюзив?
Ексклюзив - значить, що вони згодні продавати тільки з участю конкретного ріелтора
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Faceless
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:47
Faceless написав:
hume написав:Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.
Пока есть такие лоси-продавцы, такие гуры будут лупить лёгкие деньги
К сожалению да. Как я понял покупатели квартиры даже решали вопросы по выписке продавцов, при этом этот риелтор утверждал, что в квартире никто не прописан. То есть уровень знание объекта, который висит на твоём же эксклюзиве просто 0. Просто в шоке, сегодня дали прочитать их переписку и я в осадок ушел. Он даже хотел получить договор покупателей, который они заключали накануне при продаже своей квартире,. Очевидно назначил себя фимониторингом)).Эта сделка альтернативная, как я понял. Так что сегодня я повеселился и в очередной раз убедился, что действительно профиков на рынке 1 из 30ти и вообще не удивлён, что их постоянно кидают.
Востаннє редагувалось hume
в Сер 29 гру, 2021 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:51
hume написав:
Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.
Невозможно одновременно и блохером на ютьюбе работать и риелтером в поле. Что-то одно будет страдать.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:52
Zebra написав: Faceless написав:
КРЖН вздрогнул.
Альфа запустила покупку акций в мобильном приложении
Звоночек для Баффета: каждый сапожник из Украины в один клик может купить американский акций.
Там с той Украины денех для рынка как с козла молока. Никто даже не заметит.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 16:22
kingkongovets написав:
Hotab написав:
А вообще.. Это ж попробуй это отопи!! Окна огромные, через крышу теплопотери ацкие (ну или вложения на дополнительное утепление) . И по финишу подходишь к окну согнувшись. Твоюмать, зачем продают то, что продаваться не должно вообще.
продают, бо флаи и долярчики начитавшись форумов выметают любой шлак и неликвид
отопление там кстати электро и скорее всего по комм тарифу, если в морозы отрубится подстанция от перегрузки (а это 100% произойдет), то эта бл «кавалирка» превратится в морозилку через полчаса
чудес не бывает
флаю надо не на финансовом форуме флудить, а башню идти ремонтировать, я давно это говорю
доляри і флайчики роблять х2 на нерухомості за півтора роки, а кінконговці і франти зазрять мовчки
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Додано: Сер 29 гру, 2021 16:24
flyman написав: kingkongovets написав:
Hotab написав:
А вообще.. Это ж попробуй это отопи!! Окна огромные, через крышу теплопотери ацкие (ну или вложения на дополнительное утепление) . И по финишу подходишь к окну согнувшись. Твоюмать, зачем продают то, что продаваться не должно вообще.
продают, бо флаи и долярчики начитавшись форумов выметают любой шлак и неликвид
отопление там кстати электро и скорее всего по комм тарифу, если в морозы отрубится подстанция от перегрузки (а это 100% произойдет), то эта бл «кавалирка» превратится в морозилку через полчаса
чудес не бывает
флаю надо не на финансовом форуме флудить, а башню идти ремонтировать, я давно это говорю
доляри і флайчики роблять х2 на нерухомості за півтора роки, а кінконговці і франти зазрять мовчки
x2 ?
Скажете гоп когда перепрыгнете.
Вот когда продадите пошелестите деньгами
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Voistov
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Додано: Сер 29 гру, 2021 16:37
Voistov написав:
x2 ?
Скажете гоп когда перепрыгнете.
Вот когда продадите пошелестите деньгами
оператор учотка Первий каже що КРЖН ще дасть пару іксів, крах долара, дешева іпотека, параплан і все таке ... я йому вірю
це ж не на депозит в Приват банку під 0,01%
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flyman
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Додано: Сер 29 гру, 2021 16:41
hume написав: Faceless написав:
hume написав:Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.
Пока есть такие лоси-продавцы, такие гуры будут лупить лёгкие деньги
К сожалению да. Как я понял покупатели квартиры даже решали вопросы по выписке продавцов, при этом этот риелтор утверждал, что в квартире никто не прописан. То есть уровень знание объекта, который висит на твоём же эксклюзиве просто 0. Просто в шоке, сегодня дали прочитать их переписку и я в осадок ушел. Он даже хотел получить договор покупателей, который они заключали накануне при продаже своей квартире,. Очевидно назначил себя фимониторингом)).Эта сделка альтернативная, как я понял. Так что сегодня я повеселился и в очередной раз убедился, что действительно профиков на рынке 1 из 30ти и вообще не удивлён, что их постоянно кидают.
Это, а как можно вообще порешать снятие с регистрации третьих лиц в чужой квартире?
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Faceless
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