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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 91679168916991709171>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:40

  hume написав:Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.


реально профи, а в чем претензии? сделка ж состоялась :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:42

  Voistov написав:О, очередной лофт:
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... #images-16
150 тыс.
Хотя как со мне смотрится не очень ужасно.
Да и метраж большой и местоположение более менее

Это Не лофт- это бедность и жадность :!:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  hume написав:А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив

А що означає "ексклюзив" в даному випадку?

Ну договір - але чому ексклюзив?
Ексклюзив - значить, що вони згодні продавати тільки з участю конкретного ріелтора
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:47

  Faceless написав:
hume написав:Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.

Пока есть такие лоси-продавцы, такие гуры будут лупить лёгкие деньги

К сожалению да. Как я понял покупатели квартиры даже решали вопросы по выписке продавцов, при этом этот риелтор утверждал, что в квартире никто не прописан. То есть уровень знание объекта, который висит на твоём же эксклюзиве просто 0. Просто в шоке, сегодня дали прочитать их переписку и я в осадок ушел. Он даже хотел получить договор покупателей, который они заключали накануне при продаже своей квартире,. Очевидно назначил себя фимониторингом)).Эта сделка альтернативная, как я понял. Так что сегодня я повеселился и в очередной раз убедился, что действительно профиков на рынке 1 из 30ти и вообще не удивлён, что их постоянно кидают.
Востаннє редагувалось hume в Сер 29 гру, 2021 16:01, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:51

  hume написав:Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.

Невозможно одновременно и блохером на ютьюбе работать и риелтером в поле. Что-то одно будет страдать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:52

  Zebra написав:
  Faceless написав:КРЖН вздрогнул.
Альфа запустила покупку акций в мобильном приложении :mrgreen:

Звоночек для Баффета: каждый сапожник из Украины в один клик может купить американский акций.

Там с той Украины денех для рынка как с козла молока. Никто даже не заметит.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:22

  kingkongovets написав:
Hotab написав:
А вообще.. Это ж попробуй это отопи!! Окна огромные, через крышу теплопотери ацкие (ну или вложения на дополнительное утепление) . И по финишу подходишь к окну согнувшись. Твоюмать, зачем продают то, что продаваться не должно вообще.


продают, бо флаи и долярчики начитавшись форумов выметают любой шлак и неликвид
отопление там кстати электро и скорее всего по комм тарифу, если в морозы отрубится подстанция от перегрузки (а это 100% произойдет), то эта бл «кавалирка» превратится в морозилку через полчаса
чудес не бывает
флаю надо не на финансовом форуме флудить, а башню идти ремонтировать, я давно это говорю

доляри і флайчики роблять х2 на нерухомості за півтора роки, а кінконговці і франти зазрять мовчки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:24

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:
А вообще.. Это ж попробуй это отопи!! Окна огромные, через крышу теплопотери ацкие (ну или вложения на дополнительное утепление) . И по финишу подходишь к окну согнувшись. Твоюмать, зачем продают то, что продаваться не должно вообще.


продают, бо флаи и долярчики начитавшись форумов выметают любой шлак и неликвид
отопление там кстати электро и скорее всего по комм тарифу, если в морозы отрубится подстанция от перегрузки (а это 100% произойдет), то эта бл «кавалирка» превратится в морозилку через полчаса
чудес не бывает
флаю надо не на финансовом форуме флудить, а башню идти ремонтировать, я давно это говорю

доляри і флайчики роблять х2 на нерухомості за півтора роки, а кінконговці і франти зазрять мовчки


x2 ?
Скажете гоп когда перепрыгнете.
Вот когда продадите пошелестите деньгами
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:37

  Voistov написав:x2 ?
Скажете гоп когда перепрыгнете.
Вот когда продадите пошелестите деньгами

оператор учотка Первий каже що КРЖН ще дасть пару іксів, крах долара, дешева іпотека, параплан і все таке ... я йому вірю
це ж не на депозит в Приват банку під 0,01%
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Faceless написав:
hume написав:Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.

Пока есть такие лоси-продавцы, такие гуры будут лупить лёгкие деньги

К сожалению да. Как я понял покупатели квартиры даже решали вопросы по выписке продавцов, при этом этот риелтор утверждал, что в квартире никто не прописан. То есть уровень знание объекта, который висит на твоём же эксклюзиве просто 0. Просто в шоке, сегодня дали прочитать их переписку и я в осадок ушел. Он даже хотел получить договор покупателей, который они заключали накануне при продаже своей квартире,. Очевидно назначил себя фимониторингом)).Эта сделка альтернативная, как я понял. Так что сегодня я повеселился и в очередной раз убедился, что действительно профиков на рынке 1 из 30ти и вообще не удивлён, что их постоянно кидают.
Это, а как можно вообще порешать снятие с регистрации третьих лиц в чужой квартире?
Faceless
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