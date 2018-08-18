Додано: Сер 29 гру, 2021 15:47

Faceless написав: hume написав: Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.

Пока есть такие лоси-продавцы, такие гуры будут лупить лёгкие деньги Пока есть такие лоси-продавцы, такие гуры будут лупить лёгкие деньги

К сожалению да. Как я понял покупатели квартиры даже решали вопросы по выписке продавцов, при этом этот риелтор утверждал, что в квартире никто не прописан. То есть уровень знание объекта, который висит на твоём же эксклюзиве просто 0. Просто в шоке, сегодня дали прочитать их переписку и я в осадок ушел. Он даже хотел получить договор покупателей, который они заключали накануне при продаже своей квартире,. Очевидно назначил себя фимониторингом)).Эта сделка альтернативная, как я понял. Так что сегодня я повеселился и в очередной раз убедился, что действительно профиков на рынке 1 из 30ти и вообще не удивлён, что их постоянно кидают.