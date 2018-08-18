Додано: Сер 29 гру, 2021 16:57

Faceless написав: [Это, а как можно вообще порешать снятие с регистрации третьих лиц в чужой квартире? [Это, а как можно вообще порешать снятие с регистрации третьих лиц в чужой квартире?

Никак. Можно только ускорить процесс. В принципе как и везде. Там просто ситуация из за лага в доках могла затянуться, так покупатели подсуетились вместо риелтора. Кстати, как потом оказалось, он сообщил продаванам, что все разрулил.Короче, до слёз. И таких косяков с самого начала переписки постотрасса. Не знаю, лично я бы послал бы нах и сообщил бы, что сделка не состоится по вине риелтора. Но это я, им видимо под альтернативу нужна квартира