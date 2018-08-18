Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:[Это, а как можно вообще порешать снятие с регистрации третьих лиц в чужой квартире?
Никак. Можно только ускорить процесс. В принципе как и везде. Там просто ситуация из за лага в доках могла затянуться, так покупатели подсуетились вместо риелтора. Кстати, как потом оказалось, он сообщил продаванам, что все разрулил. Короче, до слёз. И таких косяков с самого начала переписки постотрасса. Не знаю, лично я бы послал бы нах и сообщил бы, что сделка не состоится по вине риелтора. Но это я, им видимо под альтернативу нужна квартира
Востаннє редагувалось hume в Сер 29 гру, 2021 17:01, всього редагувалось 2 разів.