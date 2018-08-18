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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9168916991709171>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:52

Hotab Вы еще не передумали таун брать? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/oen-des ... NHJWg.html
За 5 копеек продают. .
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:57

  Faceless написав:[Это, а как можно вообще порешать снятие с регистрации третьих лиц в чужой квартире?

Никак. Можно только ускорить процесс. В принципе как и везде. Там просто ситуация из за лага в доках могла затянуться, так покупатели подсуетились вместо риелтора. Кстати, как потом оказалось, он сообщил продаванам, что все разрулил. :mrgreen: Короче, до слёз. И таких косяков с самого начала переписки постотрасса. Не знаю, лично я бы послал бы нах и сообщил бы, что сделка не состоится по вине риелтора. Но это я, им видимо под альтернативу нужна квартира
Востаннє редагувалось hume в Сер 29 гру, 2021 17:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:58

  vitaliian написав:Hotab Вы еще не передумали таун брать? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/oen-des ... NHJWg.html
За 5 копеек продают. .

кровь из глаз
объявлен конкурс кто больше гфна притянет на ветку, флай или виталлиан?
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:02

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:Hotab Вы еще не передумали таун брать? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/oen-des ... NHJWg.html
За 5 копеек продают. .

кровь из глаз
объявлен конкурс кто больше гфна притянет на ветку, флай или виталлиан?

Вот что в мозгах у идеологов этого ремонта?
Под демонтаж
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:03

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:Hotab Вы еще не передумали таун брать? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/oen-des ... NHJWg.html
За 5 копеек продают. .

кровь из глаз
объявлен конкурс кто больше гфна притянет на ветку, флай или виталлиан?

Хорошие сапоги, надо брать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:05

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:
  vitaliian написав:Hotab Вы еще не передумали таун брать? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/oen-des ... NHJWg.html
За 5 копеек продают. .

кровь из глаз
объявлен конкурс кто больше гфна притянет на ветку, флай или виталлиан?

Хорошие сапоги, надо брать.

почему не берете?
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:08

  hume написав:
  Прохожий написав:
  vitaliian написав:Hotab Вы еще не передумали таун брать? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/oen-des ... NHJWg.html
За 5 копеек продают. .

кровь из глаз
объявлен конкурс кто больше гфна притянет на ветку, флай или виталлиан?

Вот что в мозгах у идеологов этого ремонта?
Под демонтаж

Мне кажется цыгане или какие-то иностранцы из недоразвитой страны делали (возможно узбеки или туркмены). Как-то все уж слишком несуразно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:13

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:
  Прохожий написав:кровь из глаз
объявлен конкурс кто больше гфна притянет на ветку, флай или виталлиан?

Хорошие сапоги, надо брать.

почему не берете?
Плинтусы не скрытого монтажа.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:16

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:Hotab Вы еще не передумали таун брать? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/oen-des ... NHJWg.html
За 5 копеек продают. .

кровь из глаз
объявлен конкурс кто больше гфна притянет на ветку, флай или виталлиан?

от не тре наганяти брехню
нічого не продаю і не постю
очі роззуй
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:20

flyman а ты пости, человек конкурс организовал, ждёт постов.
vitaliian
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