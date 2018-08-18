Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:24
flyman написав: нічого не
продаю і не
постю
очі роззуй
постыв полуподвал в буче после "ремонта" и кавалирку 15м2 в самостое Жулян
и то и то реально может претендовать на номинацию "УГ года"
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:51
Прохожий написав: flyman написав: нічого не
продаю і не
постю
очі роззуй
постыв полуподвал в буче после "ремонта" и кавалирку 15м2 в самостое Жулян
и то и то реально может претендовать на номинацию "УГ года"
Жуляни це КРЖН, чи нє?
кавалірка нерухоість, чи нє?
то що оператор учотки втирає?
прочитай кілька разів назву теми, шевеля губами, може дійде
flyman
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:46
flyman написав: Прохожий написав: flyman написав: нічого не
продаю і не
постю
очі роззуй
постыв полуподвал в буче после "ремонта" и кавалирку 15м2 в самостое Жулян
и то и то реально может претендовать на номинацию "УГ года"
Жуляни це КРЖН, чи нє?
кавалірка нерухоість, чи нє?
то що оператор учотки втирає?
прочитай кілька разів назву теми, шевеля губами, може дійде
Жуляны по идее да.
Никак не могу понять что такое кавалирка?
У вас квартира в многоквартирном доме, или жильё, в виде части, в клубном доме, похожее по внешним признакам на квартиру?
Voistov
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Додано: Сер 29 гру, 2021 19:04
Voistov написав:
Жуляны по идее да.
Никак не могу понять что такое кавалирка?
У вас квартира в многоквартирном доме, или жильё, в виде части, в клубном доме, похожее по внешним признакам на квартиру?
Це повноцінна гостинка (смарт зараз так модно називати) з правом власності в реконструйованому будинку в приватному секторі.
Кавалірка - це з польської,
https://dom.ria.com/uk/news/chto-takoe-kvartira-kavalerka-173309.html https://publish.com.ua/nashi-dni/shcho-take-kavalerki-i-chomu-voni-tak-zatrebuvani.html
ще варіант - гарсонка.
https://gorod.cz/dictionary/garsoniera/
flyman
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Додано: Сер 29 гру, 2021 19:15
Этот объект стоит на городском балансёре как что?
Как многоквартирный дом, или частный дом с несколькими владельцами?
Voistov
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Додано: Сер 29 гру, 2021 19:27
Voistov написав:
Никак не могу понять что такое кавалирка?
Райончик в Праге на Коширжах
Kavalírka
https://maps.app.goo.gl/N5VLD6tWFHctEEDK7
Рыба-сом
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Додано: Сер 29 гру, 2021 19:49
hume написав: Faceless написав:
[Это, а как можно вообще порешать снятие с регистрации третьих лиц в чужой квартире?
Никак. Можно только ускорить процесс. В принципе как и везде. Там просто ситуация из за лага в доках могла затянуться, так покупатели подсуетились вместо риелтора. Кстати, как потом оказалось, он сообщил продаванам, что все разрулил.
Короче, до слёз. И таких косяков с самого начала переписки постотрасса. Не знаю, лично я бы послал бы нах и сообщил бы, что сделка не состоится по вине риелтора. Но это я, им видимо под альтернативу нужна квартира
Наших героїв треба знати в обличчя
Успіх
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