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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9168916991709171

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:нічого не продаю і не постю
очі роззуй

постыв полуподвал в буче после "ремонта" и кавалирку 15м2 в самостое Жулян
и то и то реально может претендовать на номинацию "УГ года"
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1
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:51

  Прохожий написав:
  flyman написав:нічого не продаю і не постю
очі роззуй

постыв полуподвал в буче после "ремонта" и кавалирку 15м2 в самостое Жулян
и то и то реально может претендовать на номинацию "УГ года"

Жуляни це КРЖН, чи нє?
кавалірка нерухоість, чи нє?
то що оператор учотки втирає?
прочитай кілька разів назву теми, шевеля губами, може дійде
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:46

  flyman написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:нічого не продаю і не постю
очі роззуй

постыв полуподвал в буче после "ремонта" и кавалирку 15м2 в самостое Жулян
и то и то реально может претендовать на номинацию "УГ года"

Жуляни це КРЖН, чи нє?
кавалірка нерухоість, чи нє?
то що оператор учотки втирає?
прочитай кілька разів назву теми, шевеля губами, може дійде


Жуляны по идее да.
Никак не могу понять что такое кавалирка?
У вас квартира в многоквартирном доме, или жильё, в виде части, в клубном доме, похожее по внешним признакам на квартиру?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:04

  Voistov написав:Жуляны по идее да.
Никак не могу понять что такое кавалирка?
У вас квартира в многоквартирном доме, или жильё, в виде части, в клубном доме, похожее по внешним признакам на квартиру?

Це повноцінна гостинка (смарт зараз так модно називати) з правом власності в реконструйованому будинку в приватному секторі.
Кавалірка - це з польської,
https://dom.ria.com/uk/news/chto-takoe-kvartira-kavalerka-173309.html
https://publish.com.ua/nashi-dni/shcho-take-kavalerki-i-chomu-voni-tak-zatrebuvani.html
ще варіант - гарсонка.
https://gorod.cz/dictionary/garsoniera/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:15

  flyman написав:
  Voistov написав:Жуляны по идее да.
Никак не могу понять что такое кавалирка?
У вас квартира в многоквартирном доме, или жильё, в виде части, в клубном доме, похожее по внешним признакам на квартиру?

Це повноцінна гостинка (смарт зараз так модно називати) з правом власності в реконструйованому будинку в приватному секторі.
Кавалірка - це з польської,
https://dom.ria.com/uk/news/chto-takoe-kvartira-kavalerka-173309.html
https://publish.com.ua/nashi-dni/shcho-take-kavalerki-i-chomu-voni-tak-zatrebuvani.html
ще варіант - гарсонка.
https://gorod.cz/dictionary/garsoniera/


Этот объект стоит на городском балансёре как что?
Как многоквартирный дом, или частный дом с несколькими владельцами?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:Никак не могу понять что такое кавалирка?

Райончик в Праге на Коширжах :mrgreen:
Kavalírka
https://maps.app.goo.gl/N5VLD6tWFHctEEDK7
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:49

  hume написав:
  Faceless написав:[Это, а как можно вообще порешать снятие с регистрации третьих лиц в чужой квартире?

Никак. Можно только ускорить процесс. В принципе как и везде. Там просто ситуация из за лага в доках могла затянуться, так покупатели подсуетились вместо риелтора. Кстати, как потом оказалось, он сообщил продаванам, что все разрулил. :mrgreen: Короче, до слёз. И таких косяков с самого начала переписки постотрасса. Не знаю, лично я бы послал бы нах и сообщил бы, что сделка не состоится по вине риелтора. Но это я, им видимо под альтернативу нужна квартира

Наших героїв треба знати в обличчя :D
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