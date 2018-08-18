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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9169917091719172

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:15

  UA написав:
  hume написав:Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.


Что не так?
Человек оказывал информационные услуги (ездил по ушам).

"рыбак рыбаку" глаз не выклюет т.е. коллега коллегу всегда поддержит ...смешно... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:16

  zРадио написав:А что с однушками будут делать? И каким должно быть качество менеджмента, чтобы так недооценить свой продукт? Ты не допускаешь, что для тебя и подобных тебе суетологов устроили шоу с переписыванием ценников?


Якщо ти ще не зрозумів, Я не роблю висновки. Я пишу інформацію. А вже висновки робить кожен сам.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:17

  UA написав:
  Первый написав:Розказую дивну історію. Ріхерт поділ.
Оголосили передпродаж 2 будинки по 1800-1900 в двухах трьохах (150-200+) кує за квартиру. Однухи навіть не пропонували до продажу.
Набігло стільки, що всіх послали на юх і оголосили нові ціни від 2300 за квадрат. Стан - котлован думаємо копати. Рендери малюємо.


Спеціально для зРадіо. Рік назад 044 (одна територія) на стадії починаємо розказувати казки про зараз будемо видавати ключі було по 32 кгрн за квадрат.
От такі дивні історії наніч.

А что тут удивительного?
1800-1900 за рядом с Подолом, а не каком то ПОХе.
Вполне приемлемая цена.
Меня A Development больше смущает.
Сталкивался с ними.
Ипанаты редкие.
Стремные и скользкие.

чего готовый 044 не берете?
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:21

  Ромасик написав:
  UA написав:
  Первый написав:Розказую дивну історію. Ріхерт поділ.
Оголосили передпродаж 2 будинки по 1800-1900 в двухах трьохах (150-200+) кує за квартиру. Однухи навіть не пропонували до продажу.
Набігло стільки, що всіх послали на юх і оголосили нові ціни від 2300 за квадрат. Стан - котлован думаємо копати. Рендери малюємо.


Спеціально для зРадіо. Рік назад 044 (одна територія) на стадії починаємо розказувати казки про зараз будемо видавати ключі було по 32 кгрн за квадрат.
От такі дивні історії наніч.

А что тут удивительного?
1800-1900 за рядом с Подолом, а не каком то ПОХе.
Вполне приемлемая цена.
Меня A Development больше смущает.
Сталкивался с ними.
Ипанаты редкие.
Стремные и скользкие.

чего готовый 044 не берете?

может просто потому что УА рыл?
а A Development с рылами не делится?
"все просто")
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:44

а на каком-то там ПОХе есть всего по 3К/м
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а однушки почему-то разобрали по 3К. А в 044 - не хотят.
Ромасик
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