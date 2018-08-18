Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Так, ребята, так получилось, что знакомые проводили сделку через риелтора, которого тут иногда скидывают в видосиках как великого знатока по рынку недвиги. Вроде Дмитрий Гура, в общем это некий индивид, который как риелтор полный ноль. Переложил все свои вопросы на покупателей,которые через свои связи решали все вопросы в ТЧ за продавцов. А продавцы от большого ума заключили с ним эксклюзив. Вообще не владел вопросом по квартире, по прописанным, то есть ему не нужно было, тк эксклюзив. Грустно бля, что есть такие люди в риелторстве. То есть как я понял по разговору, что получил свою комиссию сугубо за открытие двери квартиры, тк хозяева ему отдали ключи.
Что не так? Человек оказывал информационные услуги (ездил по ушам).
"рыбак рыбаку" глаз не выклюет т.е. коллега коллегу всегда поддержит ...смешно...
zРадио написав:А что с однушками будут делать? И каким должно быть качество менеджмента, чтобы так недооценить свой продукт? Ты не допускаешь, что для тебя и подобных тебе суетологов устроили шоу с переписыванием ценников?
Якщо ти ще не зрозумів, Я не роблю висновки. Я пишу інформацію. А вже висновки робить кожен сам.
Первый написав:Розказую дивну історію. Ріхерт поділ. Оголосили передпродаж 2 будинки по 1800-1900 в двухах трьохах (150-200+) кує за квартиру. Однухи навіть не пропонували до продажу. Набігло стільки, що всіх послали на юх і оголосили нові ціни від 2300 за квадрат. Стан - котлован думаємо копати. Рендери малюємо.
Спеціально для зРадіо. Рік назад 044 (одна територія) на стадії починаємо розказувати казки про зараз будемо видавати ключі було по 32 кгрн за квадрат. От такі дивні історії наніч.
А что тут удивительного? 1800-1900 за рядом с Подолом, а не каком то ПОХе. Вполне приемлемая цена. Меня A Development больше смущает. Сталкивался с ними. Ипанаты редкие. Стремные и скользкие.
Первый написав:Розказую дивну історію. Ріхерт поділ. Оголосили передпродаж 2 будинки по 1800-1900 в двухах трьохах (150-200+) кує за квартиру. Однухи навіть не пропонували до продажу. Набігло стільки, що всіх послали на юх і оголосили нові ціни від 2300 за квадрат. Стан - котлован думаємо копати. Рендери малюємо.
Спеціально для зРадіо. Рік назад 044 (одна територія) на стадії починаємо розказувати казки про зараз будемо видавати ключі було по 32 кгрн за квадрат. От такі дивні історії наніч.
А что тут удивительного? 1800-1900 за рядом с Подолом, а не каком то ПОХе. Вполне приемлемая цена. Меня A Development больше смущает. Сталкивался с ними. Ипанаты редкие. Стремные и скользкие.
чего готовый 044 не берете?
может просто потому что УА рыл? а A Development с рылами не делится? "все просто")
rjkz написав:Да что там остальные районы, ПОХ Вену уделал по зелени.
Я мнение молодежи о ПОХе озвучил. Вижу, что коренными оно не воспринимается. Но не спрашивайте потом, риторически, почему там цены космические.
1.Скажите пожалуйста, сударь, какой возраст вы считаете молодежным и почему меня, очевидно, вы не включаете в эту элитную социальную группу? 2 и 3.Почему "коренными" что-то должно восприниматься или не восприниматься? Вам не приходит в голову, что коренным может быть пох на ПОХ?