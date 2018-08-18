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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9170917191729173

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:16

  UA написав:А что, с назначением земли 044 уже порешали? :mrgreen:
всего-то - там только голограммы котлована рисуют, а здесь нет какого-то назначения земли.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 30 гру, 2021 08:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:21

  rjkz написав:Скажите пожалуйста, сударь, какой возраст вы считаете молодежным


Пока твоя репродуктивная функция активна, ты можешь считать себя молодым. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:22

  rjkz написав:1.Скажите пожалуйста, сударь, какой возраст вы считаете молодежным и почему меня, очевидно, вы не включаете в эту элитную социальную группу?

возраст молодежи закреплен в законодательстве и с четкой отсылкой к жилищному вопросу.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:25

  Faceless написав:
hume написав:К сожалению да. Как я понял покупатели квартиры даже решали вопросы по выписке продавцов, при этом этот риелтор утверждал, что в квартире никто не прописан. То есть уровень знание объекта, который висит на твоём же эксклюзиве просто 0. Просто в шоке, сегодня дали прочитать их переписку и я в осадок ушел. Он даже хотел получить договор покупателей, который они заключали накануне при продаже своей квартире,. Очевидно назначил себя фимониторингом)).Эта сделка альтернативная, как я понял. Так что сегодня я повеселился и в очередной раз убедился, что действительно профиков на рынке 1 из 30ти и вообще не удивлён, что их постоянно кидают.
Это, а как можно вообще порешать снятие с регистрации третьих лиц в чужой квартире?


После покупки через суд. Иск об устранении препятствий в пользовании собственностью и обязательстве снять с регистрации. Третья сторона - то что сейчас заменяет паспортный стол
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:39

  Libo написав:
  rjkz написав:Скажите пожалуйста, сударь, какой возраст вы считаете молодежным


Пока твоя репродуктивная функция активна, ты можешь считать себя молодым. :oops:

Нет, пока уверенно стоишь на самокате.
vitaliian
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