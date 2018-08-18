Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:К сожалению да. Как я понял покупатели квартиры даже решали вопросы по выписке продавцов, при этом этот риелтор утверждал, что в квартире никто не прописан. То есть уровень знание объекта, который висит на твоём же эксклюзиве просто 0. Просто в шоке, сегодня дали прочитать их переписку и я в осадок ушел. Он даже хотел получить договор покупателей, который они заключали накануне при продаже своей квартире,. Очевидно назначил себя фимониторингом)).Эта сделка альтернативная, как я понял. Так что сегодня я повеселился и в очередной раз убедился, что действительно профиков на рынке 1 из 30ти и вообще не удивлён, что их постоянно кидают.
Это, а как можно вообще порешать снятие с регистрации третьих лиц в чужой квартире?
После покупки через суд. Иск об устранении препятствий в пользовании собственностью и обязательстве снять с регистрации. Третья сторона - то что сейчас заменяет паспортный стол