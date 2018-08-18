hume написав: К сожалению да. Как я понял покупатели квартиры даже решали вопросы по выписке продавцов, при этом этот риелтор утверждал, что в квартире никто не прописан. То есть уровень знание объекта, который висит на твоём же эксклюзиве просто 0. Просто в шоке, сегодня дали прочитать их переписку и я в осадок ушел. Он даже хотел получить договор покупателей, который они заключали накануне при продаже своей квартире,. Очевидно назначил себя фимониторингом)).Эта сделка альтернативная, как я понял. Так что сегодня я повеселился и в очередной раз убедился, что действительно профиков на рынке 1 из 30ти и вообще не удивлён, что их постоянно кидают.