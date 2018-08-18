всего-то - там только голограммы котлована рисуют, а здесь нет какого-то назначения земли.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 гру, 2021 08:16
всего-то - там только голограммы котлована рисуют, а здесь нет какого-то назначения земли.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 30 гру, 2021 08:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 гру, 2021 08:22
возраст молодежи закреплен в
Додано: Чет 30 гру, 2021 08:25
После покупки через суд. Иск об устранении препятствий в пользовании собственностью и обязательстве снять с регистрации. Третья сторона - то что сейчас заменяет паспортный стол
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
КГС-Буд домучал ЖК Манхеттен (задержка сдачи больше 3-лет) и вуаля - только на олх 129 продаванов неверящих в "пороплан" и готовых поменять свою вечно-дорожающую прелесть на несколько пачек грязного вонючего никомуненужного .
А ведь могли попридержать еще 1-2 года и сделать х2-х3!
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:42
Классно, после 35 лет по мнению государства квартира уже не нужна и иди бомжевать под мост
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну че, пановэ, подводим итог года.
Недвига столицы передала пламенный привет обваляшкам, несмотря на всех черных петухов, нарезающих круги над городом.
И это несмотря на то, что в этом году недвиги в Киеве и области сдадут в эксплуатацию примерно на 30% больше 2019 и на 50% больше 2020. Ясное дело, это все навес.
Причин на то вижу множество, начиная от роста доходов граждан, сложностью с инструментами инвестирования, заканчивая налоговыми реформами и желанием народа меньше платить на коммуналку в новомодных говноблоках.
Также не забываем про лютый дорожай всех компонентов строительства, начиная от энергии, заканчивая зарплатами.
Основной риск на следующий год вижу валютный, если он не реализуется, то все будет ОК. Предвестником валютного кризиза может послужить завал цен на коммоды и заселение Макса в прелесть - следим внимательно. В моменте предвестников беды особо не видно - индекс бакса плюхается ниже сотки, заболеваемость ковидом в штатах на пиках, газ дешевеет.
Опрос в шапке ветки показывает умеренный оптимизм 137 читателей и писателей ветки, а я пожелаю всем, чтобы все у всех срослось: не имеющие жилье обзавелись таковым, имеющие - улучшили жилищные условия, успешных инвестиций, удачи в бизнесе и все такое.
С наступающим!
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас новый владелец может снять всех ранее прописанных одним посещением Центра обслуживания без всяких судов. Поэтому, наверное, риелтор не посчитал это проблемой.
90% работы хорошего риелтора это найти лоха, который даст ему эксклюзив и не допустить чтобы люди разругались на сделке - покупка-продажа это нервное занятие. Остальное делает нотариус.
Недовольство людей объясняется другим. Когда они хотят продать, они по аналогии с зубным врачом или сантехником начинают спрашивать знакомых "а нет ли у вас хорошего риелтора". Когда продали, поняли, что риелтор был не нужен и они как лохи отдали ему деньги, и еще он ни за что получил с продавца (что они сами могли продать и дороже), они начинают задним числом предъявлять претензии - а что он собственно сделал за эти тысячи долларов, да за такие деньги он должен был то и то, и вообще мыть лестничную клетку перед каждым показом.
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:03
Из 129 продаванов только пара готовы продать по цене, которую предложат. Остальные ставят такие хотелки, что реальные цены их догоняют как раз через годик "параплана".
То, что человек дал объявление, еще не значит, что он готов обменять свою прелесть на никомуненнужный.
Посмотрите сколько из этих 129 объявлений будут висеть через год.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 30 гру, 2021 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:03
За крок до неймовірного перевороту думок!©
Може нам ККЦ, чи ще хтось би розповів, чи підприємці знову просять знижки, чи розтермінування по оренді комерції?
А то з тарифами на е/е і "РРО в кожну хату" - дають про себе знати!
Багато хто бере канікули/відпустки на місяць, а багато хто і закривається, або зменшує кількість своїх магазинів!
То що скажуть "знавці кухні з середини" ?
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Помощь нужна молодежи, которая еще мало зарабатывает. Человек после 35 уже должен иметь достаточные доходы чтобы не претендовать на помощь налогоплательщиков, а после 45, если не смог купить квартиру, ему уже проще дожидаться наследства, чем лезть в кредиты.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|