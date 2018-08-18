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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9171917291739174

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:желанием народа меньше платить на коммуналку в новомодных говноблоках

А що не так?))
От в мене на газ(читайте на опалення+газ-плита) - в зимові місяці йде +/-90кубів - це на 53м2 площі!
Додамо ще доставку щось біля 300грн/міс - разом виходить 1 000-1 100грн/міс.
А скільки в панельці такої площі віддають за опалення?

п.с.
Температуру тримаю 23-24-25°, так як є діти - тому не економлю! 8)
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:42

  Успіх написав:разом виходить 1 000-1 100грн/міс.
А скільки в панельці такої площі віддають за опалення?

Те ж саме, плюс-мінус двісті грн. Бугага((((
Закони термодинаміки чомусь однакові що для новобудів, що для радянських квартир)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:57

  Frant написав:
  Успіх написав:разом виходить 1 000-1 100грн/міс.
А скільки в панельці такої площі віддають за опалення?

Те ж саме, плюс-мінус двісті грн. Бугага((((
Закони термодинаміки чомусь однакові що для новобудів, що для радянських квартир)))

Да конечно кормить или не кормить тэц с магистралями тоже по законам термодинамики одинаково по затратам? Долярчик в ту тысячу всё включил и подогрев воды и приготовление пищи. И то за доставку чето много я 45 грн плачу тоже газовая автономка.

По. Качество отопления молчу у доляра за 90 м3 в квартире Ташкент +26 а у хрущей батареи еле тёплые. К тому же долярчик когда хочет начинает и заканчивает отопительный сезон а не когда директор тэц за вас решит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:12

о молодежи

еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи перед 2-этажными бараками и даже 4-жтажным модернизмом Подола - то, что у них есть лифты, особенно грузовые. Что для мамочек с колясками более важно, чем дух Пастернака в подъезде.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:в ту тысячу всё включил и подогрев воды и приготовление пищи.

Так, забув, на кухні - то і гаряча вода в країні від газ-котла.
А в ванні, то я поставив бойлер 100л.
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