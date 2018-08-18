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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:24
sequence написав:
желанием народа меньше платить на коммуналку в новомодных говноблоках
А що не так?))
От в мене на газ(читайте на опалення+газ-плита) - в зимові місяці йде +/-90кубів - це на 53м2 площі!
Додамо ще доставку щось біля 300грн/міс - разом виходить 1 000-1 100грн/міс.
А скільки в панельці такої площі віддають за опалення?
п.с.
Температуру тримаю 23-24-25°, так як є діти - тому не економлю!
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:42
Успіх написав:
разом виходить 1 000-1 100грн/міс.
А скільки в панельці такої площі віддають за опалення?
Те ж саме, плюс-мінус двісті грн. Бугага((((
Закони термодинаміки чомусь однакові що для новобудів, що для радянських квартир)))
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Frant
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:52
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:57
Frant написав: Успіх написав:
разом виходить 1 000-1 100грн/міс.
А скільки в панельці такої площі віддають за опалення?
Те ж саме, плюс-мінус двісті грн. Бугага((((
Закони термодинаміки чомусь однакові що для новобудів, що для радянських квартир)))
Да конечно кормить или не кормить тэц с магистралями тоже по законам термодинамики одинаково по затратам? Долярчик в ту тысячу всё включил и подогрев воды и приготовление пищи. И то за доставку чето много я 45 грн плачу тоже газовая автономка.
По. Качество отопления молчу у доляра за 90 м3 в квартире Ташкент +26 а у хрущей батареи еле тёплые. К тому же долярчик когда хочет начинает и заканчивает отопительный сезон а не когда директор тэц за вас решит.
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vitaliian
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Додано: Чет 30 гру, 2021 11:12
еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи перед 2-этажными бараками и даже 4-жтажным модернизмом Подола - то, что у них есть лифты, особенно грузовые. Что для мамочек с колясками более важно, чем дух Пастернака в подъезде.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 11:13
vitaliian написав:
в ту тысячу всё включил и подогрев воды и приготовление пищи.
Так, забув, на кухні - то і гаряча вода в країні від газ-котла.
А в ванні, то я поставив бойлер 100л.
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